¡Úº£½µ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û3·î10Æü¡Á3·î16Æü¤Î±¿Àª¤Ï¡©
Âè1°Ì¡¡¤¦¤ªºÂ
º£½µ¤Ï¹¬±¿´ü¡ª ¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤ò¡£Îø°¦±¿¤â¹¥Ä´¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
º£½µ¤Î¤¦¤ªºÂ¤µ¤ó¤Ï¹¬±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Êª»ö¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËþÂ¤Ç¤¤ë·ë²Ì¤òÆ³¤½Ð¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°¦±¿ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÊÒ»×¤¤¤Î¿Í¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¡£Ï¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤·¤¿¤ê¡¢Æó¿Í¤Ç²ñ¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢´Ø·¸À¤¬¿ÊÅ¸¤¹¤ëÍ½´¶¡£º§Ìó¤¬·è¤Þ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¡£¶â±¿¤âÎÉ¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤«¤éÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¥»¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§»ØÎØ
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥ª¥ì¥ó¥¸
Âè2°Ì¡¡¤µ¤½¤êºÂ
¿´¤Î¤È¤¤á¤¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤òÍ¥Àè¤Ë¡ª »ñ³Ê¼èÆÀ¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤ËÎÉ¤¤»þ´ü¡£
º£½µ¤Î¤µ¤½¤êºÂ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤ÈµÈ¡£·èÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤ÎÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤È¤¤á¤¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¡Ö¿ä¤·³è¡×¤â±óÎ¸¤Ê¤¯»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤¬À¹¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Îø°¦´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ëÁÇÅ¨¤Ê½Ð°©¤¤¤Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¡£
»ñ³Ê¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ë¤âÎÉ¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÃù¤á¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§ÏÂ¿©´ï
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È
Âè3°Ì¡¡¤«¤ËºÂ
Í§¿Í´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡£»Å»ö¤Ï¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¡ý
º£½µ¤Î¤«¤ËºÂ¤µ¤ó¤Ï¡¢µ¤³Ú¤Ë²ñ¤¨¤ëÍ§¿Í´Ø·¸¤Î¿Í¤«¤é°¦¤Î¹ðÇò¤ò¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡£Í§¿Í¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ë¤«¡¢Îø°¦´Ø·¸¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤ÇÆ¬¤¬¥°¥ë¥°¥ë¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Ç¤é¤º¤Ë»þ¤ÎÎ®¤ì¤ËÇ¤¤»¤Æ·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
ÊÒ»×¤¤¤Î¿Í¤Ï¡¢°ÕÃæ¤ÎÁê¼ê¤ÈÏÃ¤»¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢°ìÊâµ÷Î¥¤¬¶á¤Å¤¤½¤¦¡£
»Å»ö±¿¤Ï¹¥Ä´¡£¸½¾õ¤ËËþÂ¤»¤º¡¢¤Ä¤Í¤Ë¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤äÃÎ¼±¤Î½¬ÆÀ¤ËÎå¤à¤ÈµÈ¤Ç¤¹¡£ ¼«¸ÊÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¡¢Âç¤¤ÊÀ®¸ù¤òÄÏ¤à¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥ì¡¼¥¹¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼
Âè4°Ì¡¡¤ª¤¦¤·ºÂ
¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤òÄÌ¤¸¤ÆÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¡£»Å»ö¤Ç¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¡£
Îø°¦±¿¤Ï¹¥Ä´¤Ç¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¡£¤È¤¯¤Ë¼ñÌ£¤ä½¬¤¤»ö¤Ê¤É¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤ò»ý¤Ä¿Í¤È¤Î±ï¤¬Ë¬¤ì¤ë¤«¤â¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¤è¤ê¿ÊÅ¸¤¹¤ëÍ½´¶¡£
»Å»ö±¿¤â¹¥Ä´¡£¿·¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä´ë²è¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¼þ¤ê¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤ß¤Æ¡£
¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÌµÂÌ¤ÊÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¸å²ù¤¹¤ë¤«¤â¡£¸¼´Ø¤È¿å²ó¤ê¤ÎÁÝ½ü¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ¢
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥°¥ê¡¼¥ó
Âè5°Ì¡¡¤ä¤®ºÂ
½Ð²ñ¤¤±¿¤¬¹¥Ä´¡ª ÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¯¤ÈµÈ¡£»Å»ö¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤«¤â¡£
Îø°¦±¿¤Ï³èµ¤¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥°¥ë¤Î¿Í¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£Îø¿Í¤¬¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÎ¨Ä¾¤ËÅÁ¤¨¹ç¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¡£¤è¤ê¿¼¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»Å»öÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤Ê·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤«¤â¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤ÇÌÂ¤¤¤Ï¾Ã¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¶â¤Î¤³¤È¤Ç¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢²ò·èÊýË¡¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¼êÂÞ
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥´¡¼¥ë¥É
Âè6°Ì¡¡¤Õ¤¿¤´ºÂ
¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤ÏÍ×Ãí°Õ¡ª ²áµî¤ÎÎø°¦¤¬ºÆÇ³¤¹¤ë²ÄÇ½À¥¢¥ê¡£
º£½µ¤Î¤Õ¤¿¤´ºÂ¤µ¤ó¤Ï¡¢±½ÏÃ¤ËÍ×Ãí°Õ¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤·è¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢±½ÏÃ¤Ë¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ý¤Ã¤Æ²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
Îø°¦¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ÎÎø¿Í¤È¤ÎÉü±ï¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»Å»öÌÌ¤Ç¤Ï¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¡ý ¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äÄó°Æ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤â¾å¤¬¤ë¤«¤â¡£ÌµÍý¤Ê·×²è¤ÏÎ©¤Æ¤º¡¢Ãå¼Â¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§À±·¿¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥µ¡¼¥â¥ó¥Ô¥ó¥¯
Âè7°Ì¡¡¤ß¤º¤¬¤áºÂ
Îø°¦¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Æ¤ß¤Æ¡£»Å»ö¤Ç¤Ï¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤Ê¹ÔÆ°¤ò¡£
Îø°¦¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤è¤ê¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤Î´Ø·¸À¤ò°é¤à¤È¡ý ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡£Âç¤¤ÊµµÎö¤Ë·Ò¤¬¤ëÁ°¤Ë¡¢¤è¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
»Å»ö¤Ç¤Ï¾õ¶·¤¬ÊÑ²½¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Î×µ¡±þÊÑ¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½ÀÆð¤Ê»×¹Í¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤Ç¡¢ÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥Ñ¥½¥³¥ó
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥ì¥Ã¥É
Âè8°Ì¡¡¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ
¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£·ëÏÀ¤¬½Ð¤Ê¤¤Îø°¦¤È¤Ï¤ªÊÌ¤ì¤¹¤ë¤¬µÈ¡£
µ¤»ý¤Á¤¬¾è¤é¤Ê¤¤¤ªÍ¶¤¤¤ÏÃÇ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÈÑ¤ï¤·¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤È¤Ï¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ä·èÃÇ¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£º£½µ¤Î¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤¯¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¥Ï¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Âµ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÎÉþ¤ä¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤â½èÊ¬¤·¤Æ¿È·Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦¤Ç¤â¡¢ÍÌíÌµÌí¤Ê´Ø·¸¤Î¿Í¤È¤Ï¥º¥ë¥º¥ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÌµÂÌ¤Ë»þ´Ö¤¬²á¤®¤ë¤À¤±¡£¤ªÊÌ¤ì¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ÏºâÉÛ¤ò¿·Ä´¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥¬¥é¥¹¥Ú¥ó
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥·¥ë¥Ð¡¼
Âè9°Ì¡¡¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ
¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤°ì½µ´Ö¤Ë¡£»Å»ö¤Ï°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¼þ°Ï¤ËÁêÃÌ¤ò¡ª
º£½µ¤Î¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¤µ¤ó¤Ï¡¢Îø°¦¤Ç¤Ï¾®¤µ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¥±¥ó¥«¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£º£¤ÏÎø°¦¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¤äÊÙ¶¯¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½Ð²ñ¤¤¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÍ§¿Í¤«¤é¤Î¾Ò²ð¤ËÎÉ±ï¥¢¥ê¡£
»Å»ö¤Ç¤Ï¡¢·×²èÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£¾å»Ê¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¡¢¼þ¤ê¤Ë¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ç²ò·èºö¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¸÷¤ë¥¤¥ä¥ê¥ó¥°
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥¤¥¨¥í¡¼
Âè10°Ì¡¡¤ª¤È¤áºÂ
Îø¿Í¤È¤Î¤¤¤¶¤³¤¶¤ÏÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¡£µÙÆü¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤¬µÈ¡£
º£½µ¤Î¤ª¤È¤áºÂ¤µ¤ó¤Ï¡¢Îø°¦±¿¤¬ÄãÌÂµ¤Ì£¡£Îø¿Í¤È¤Î´Ö¤Ë¾®¤µ¤ÊËà»¤¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤¤«¤â¡£Áê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ë²á¾ê¤ËÈ¿±þ¤»¤º¡¢ÎäÀÅ¤ÊÂÖÅÙ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
»Å»öÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾Ç¤é¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤·¤Æ¡¢¥³¥Ä¥³¥ÄÅØÎÏ¤¹¤ì¤ÐÆ»¤ÏÂó¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÇÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£
Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¡¢µÙÆü¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤òÍ¥Àè¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥Ñ¡¼¥×¥ë
Âè11°Ì¡¡¤¤¤ÆºÂ
º£½µ¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤¬Àµ²ò¡£Í§¿Í¤È¤Î¥°¥ë¥áÎ¹¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²óÉü¤ò¡£
º£½µ¤Î¤¤¤ÆºÂ¤µ¤ó¤ÏÅ¾´¹´ü¡£¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë½àÈ÷´ü´Ö¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢ÌÂ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£ÍýÁÛ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¹¤®¤º¡¢º£½µ¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¤òÌÜ»Ø¤¹¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
Îø°¦¤Ï¿ÊÅ¸¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÒ»×¤¤¤Î¿Í¤Ï¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¹µ¤¨¤ëÊý¤¬ÌµÆñ¤«¤â¡£Îø¿Í¤¬¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬²õ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤Ë¤ÏÍ×Ãí°Õ¡£
µÙÆü¤Ï¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤È¥°¥ë¥áÎ¹¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£³Ú¤·¤¤²ñÏÃ¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¿©»ö¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍÜ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§´ÑÍÕ¿¢Êª
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥°¥ì¡¼
Âè12°Ì¡¡¤·¤·ºÂ
Îø°¦±¿¤ÏÄäÂÚµ¤Ì£¤À¤±¤É¾Ç¤ê¤Ï¶ØÊª¡£»Å»ö¤Ç¤â»îÎýÂ³¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¡£
Îø°¦¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿ÉÊú¤¬É¬Í×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£ÊÒ»×¤¤¤ÎÁê¼ê¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«½Ì¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î´Ö¤Ë¸í²ò¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤¤«¤â¡£¾Ç¤ê¤Ï¶ØÊª¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢Áê¼ê¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¿µ½Å¤Ë¡£
»Å»öÌÌ¤Ç¤â¶ìÏ«¤¬Â¿¤¯¡¢ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÅØÎÏ¤¬¤¢¤Þ¤êÊó¤ï¤ì¤º¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Î»îÎý¤¬Ì¤Íè¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Çº£¤ÏÂÑ¤¨¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥°¥ê¡¼¥ó
¥¸¥å¥ê¥¢MARIKO ÀèÀ¸
¥¬¥¤¥É¤È¤¤¤¦¸î¤ê¤ÎÂ¸ºß¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÈ¼«¤ÎÎî»ëÊýË¡¤Ç¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¿¿¼Â¤ò¸ì¤ë¡£
Éü±ïÀ®½¢¤Î¼ÂÀÓ¤¬Â¿¤¯¡¢Æñ¤·¤¤Îø¤ËÇº¤àÁêÃÌ¼Ô¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡¢¿Íµ¤¤È¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Àê¤¤»Õ¡£