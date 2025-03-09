³¤Ï·Ì¾¹áÍÕ»Ò¤µ¤ó¡ÖÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¡¢¶ò¤«¤µ¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¡¡ÅìµþÂç¶õ½±¤«¤é80Ç¯
¡¡¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Ç½éÂåÎÓ²È»°Ê¿¤µ¤ó¤ÎºÊ¡¢³¤Ï·Ì¾¹áÍÕ»Ò¤µ¤ó¡Ê91¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅìµþÂç¶õ½±¤Î»´²Ò¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤ë¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö»þËº¤ì¤¸¤Î½¸¤¤¡×¤òÅìµþ¡¦¾åÌî¸ø±à¤Ç³«¤¤¤¿¡£
¡¡³¤Ï·Ì¾¤µ¤ó¤Ï¼Ö°Ø»Ò»Ñ¤Ç»²²Ã¡£º£Ç¯¤Ï¹âÎð¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÎÓ²È¤Þ¤ë»Ò¡Ê52¡Ë¤¬ÂåÆÉ¤·¤¿¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ï80Ç¯Á°¤Ë³¤Ï·Ì¾¤µ¤ó¤¬·Ð¸³¤·¤¿»´²Ò¤¬¾ÜºÙ¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡ÖÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¡¢¶ò¤«¤µ¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î»×¤¤¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼°Åµ¤Ë»²Îó¤·¤¿Ä¹ÃË¤ÎÎÓ²ÈÀµÂ¢¡Ê62¡Ë¤Ï¡Ö¤´°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼ª¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¬¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÆü¤â¤¹¤¾Æ¤¤ò¥Ú¥í¥Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤ó¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Êì³¤Ï·Ì¾¤µ¤ó¤Î·ò¹¯¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¼¡ÃË¤ÎÆóÂåÌÜÎÓ²È»°Ê¿¡Ê54¡Ë¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ëº£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤½¤ì¤¬»ä¤¿¤ÁÀ¤Âå¤ÎÌòÌÜ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2»þ´Ö¤Ç10Ëü¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢Êì¤«¤é²Ý¤µ¤ì¤¿»ÈÌ¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ì¡²è²È¤Á¤Ð¤Æ¤Ä¤ä»á¡Ê86¡Ë¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËÀïÁè¤Ï¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤â¡¢¤É¤¦¤¾¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ËÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡