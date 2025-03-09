¡Ö¥Ñ¥Ã¤È¸«½÷À¤Ë¡×¤¤¤¤¤È¤â¡¢¤á¤Á¤ã¤¤¤±¡ÄÄ¶¿Íµ¤¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö½é¤á¤Æ´é¤ò¸«¤¿¡×¡Ö¤¢¤ÎÀ¼¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¢¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¢¡
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖBAN BAN BAN¡×¤Î»³ËÜÀµ¹ä(¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£Ä¶Çä¤ì¤Ã»Ò¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªÏÃ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÂê¤·Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç2ÂåÌÜ¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÌÚÂ¼¶©Ìé(59)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤È»£±Æ¤·¤¿1Ëç¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¶¦±é¤·¡¢¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÌÚÂ¼¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ã¤È¸«½÷À¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤Ê¡×¡Ö½é¤á¤Æ´é¤ò¸«¤¿¡×¡Ö¤¢¤ÎÀ¼¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¿¹ÅÄ°ìµÁ¥¢¥ï¡¼ ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â!¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¡ß2¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã!¡×¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÅÅÇÈ¾¯Ç¯¡×¡¢Ä«ÆüÊüÁ÷¡Ö·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£