¡Ö°ì¿Í¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ç·ë¹½¤Ç¤¹¡×¤¢¤¶¤È¤¤·Ï½÷»Ò¤ò·âÂà¤·¤¿ÃËÀ¼Ò°÷¤Î±öÂÐ±þ¤È¤Ï¡©
Æ±À¤«¤é¸«¤Æ¥¤¥é¥Ã¤È¤¹¤ë½÷»Ò¤Ï¡¢ÃËÀ¤ËÕ»¤Ó¤òÇä¤ë¡Ö¤¢¤¶¤È¤¤·Ï½÷»Ò¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¿Í¤¬¿È¶á¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤âÌÜ¾ã¤ê¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤¶¤È¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤ÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡©
º£²ó¤Ï¡Ö¤¢¤¶¤È¤¤·Ï½÷»Ò¤ò·âÂà¤·¤¿ÃËÀ¼Ò°÷¤Î±öÂÐ±þ¤È¤Ï¡©¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ì¿Í¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ç·ë¹½¤Ç¤¹¡×
¡Ö¿¦¾ì¤Î¸åÇÚ¤Ï¡¢ÃËÀ¼Ò°÷¤ËÕ»¤òÇä¤Ã¤Æ¥Á¥ä¥Û¥ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Åµ·¿Åª¤Ê¤¢¤¶¤È¤¤·Ï½÷»Ò¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ï¤½¤Î¤¢¤¶¤È¤µ¤ËñÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢°ì¿Í¤ÎÃËÀ¼Ò°÷¤À¤±¤Ï¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¸åÇÚ¤¬¤½¤ÎÃËÀ¼Ò°÷¤Ë¡Ø¢þ¢þ¤µ¤ó¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¥¡Ù¤È¡¢¤¢¤¶¤È¤µÁ´³«¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤é¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÌÛ¤ê¹þ¤ó¤À¤¢¤È¡Ø¤¤¤¨¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡Ù¡Ø°ì¿Í¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ç·ë¹½¤Ç¤¹¡Ù¤È±öÂÐ±þ¡Ä¡Ä¡ª¡¡¸åÇÚ¤Ï¤¢Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯12·î¡Ë
¢¦ ¤¢¤¶¤È¤¤·Ï½÷»Ò¤ò·âÂà¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î±öÂÐ±þ¤¬¸ú¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡ª
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£