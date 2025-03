楽器・音楽イベント<YOKOHAMA MUSIC STYLE 2025>が、3月29日(土)30日(日)の二日間にわたって横浜大さん橋ホールにて開催される。70社以上の楽器メーカー・代理店、ギタールシアー、楽器店が一堂に会する一大音楽イベントで、ギターなど楽器の展示販売が行われるほか、会場内に設置された特設ステージでは、ミュージシャン等によるライブやトークイベントもあり、会場全体が楽器と音楽に溢れる空間となっている。

<YOKOHAMA MUSIC STYLE 2025>



2025年3月29日(土)30日(日)開場時間:各日11:00@横浜大さん橋ホール 〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通1-1-4アクセス:みなとみらい線「日本大通り駅」下車徒歩約15分入場料(税込):前売料金 一般 ¥2,500 / 高校生以上の学生 ¥1,100 / 中学生以下 無料当日料金 一般 ¥3,000 / 高校生以上の学生 ¥1,500 / 中学生以下 無料 / ハンディキャッパー ¥1,100イープラス https://eplus.jp/sf/detail/4242570001-P0030001ローチケ(Lコード:71996) https://l-tike.com/search/?lcd=71996出展社:・Addictone・A.S.P.GEAR・AQUBE MUSIC PRODUCTS・荒井貿易株式会社・Bass Shop Geek IN Box・BAYSONIC YOKOHAMA・BELLTONE・Birdland Guitars・BIXONIC・Bizen Works・Black Smith・Caramel's Guitar Kitchen・Cascader・Cream Guitars・Curious InstrumentS・Darkglass Electronics・Domen Guitars・Dyna・Elara Straps・株式会社エルプ・EVENTIDE / タックシステム・Four Spirals Basses & Guitars・Gamechanger Audio・greendale・Hook Up,Inc.・HOSCO 株式会社ホスコ・HUMPBACK engineering・IDEA Sound Product・KAMINARI GUITARS・Kigoshi Custom Guitars・キクタニミュージック株式会社・Kino Factory・Kous・k.s.custom ウッドピック工房・kusakusa88・Kz Guitar Works・LCA・Lemon & Ginger・ラムトリックカンパニー・Markbass・Miiya Guitar・MION楽器・Miyaji Guitars Kanda・都商会・モガビスマートギター・桃山ピック工房・mt'Lab・なとり音造・Neural DSP・株式会社 日本娯楽 企画営業部・日本ロックギタークラブ・野平工房 triple cross・o.craft・Positive Grid・Red House・Reonico guitar&pickups・Roland / BOSS・ルジールピックアップス・Sago NMG Co.,Ltd.・SATOMi Guitars・Shure・16 Bass Guitars・Sound Project "SIVA"・Sound wave laboratory・創造士ギター・Spector・SUGITA KENJI Acoustic Guitars・tatsuta Titanium Parts・トーラスコーポレーション・手作りギター工房 / 匠玄-Shogen-・tsundrum_chan・VOLA Guitars・WAV+ LLC・WIZARD LEATHER・株式会社ヤマハミュージックジャパン・Yosegi Music(76社)出演者:3月29日(土)・ANCHANG (SEX MACHINEGUNS)・Sally・Mayto.・ウッチー内田・かさだまゆ・磨見隆磨 (from チセツナガラ/THE LUM)・ギタマニ (from 浪漫革命)・チャラン・ポ・ランタン・TENDRE・西尾知矢・ピーター・バラカン×小原 礼3月30日(日)・宇雪・沖聡次郎 (Novelbright)×永田雄樹・コアラモード.・斎藤誠×杉 真理・Sooi・中尾憲太郎×Koji Nakamura・Hiromu Fukuda (Suspended 4th)・Michael Kaneko主催:株式会社音響商会、KAMINARI GUITARS / 有限会社イマジン・プランニング、F.A.D YOKOHAMA協力:メジャーセブンス株式会社 / NPO法人カワサキミュージックキャスト後援:FMヨコハマ