¡Úµð¿Í¡Û ÀõÌîæÆ¸ã¤¬£²°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¡Ö¤³¤ì¤ÇÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×£±£²ÂÇÀÊ¤Ö¤ê°ÂÂÇ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë
¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡ºå¿À£²¡½£¸µð¿Í¡Ê£¹Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¤¬£²ÂÇÀÊÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢³«Ëë£±·³¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£·ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï£±²ó£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÇÀ¾Í¦¤«¤éº¸Á°Å¬»þÂÇ¡£¤µ¤é¤Ë£³ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£³²ó£²»à°ìÎÝ¤Ç¤Ïº¸Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ¶á¡¢Á´Á³ÂÇ¤Æ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³«Ëë¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÇÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤À¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é½¸Ãæ¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬¥Ð¥Ã¥ÈÀÞ¤ì¤Ê¤¬¤é¤À¤Ã¤¿¤±¤É¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÑ¶ËÀ¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¡££²·î£²£³Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÆáÇÆ¡Ë°Ê¹ß¡¢²÷²»¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°Æü£¸Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï¾Ã¶ËÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢£´ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£¡ÖºòÆü¤Ï¡Êµå¤ò¡Ë¸«²á¤®¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¤½¤ì¤ò¾Ã¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë·ë²Ì¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤¤¤ê¤Î¤è¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¡¢£±£²ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Ë£È¥é¥ó¥×¤ò¤È¤â¤·¤¿¡£
¡¡¹áÀî¡¦¹â¾¾¾¦£³Ç¯²Æ¤Ë£³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¹Ã»Ò±à¤ÇÉüÄ´¡£À»ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²û¤«¤·¤¤¡×¤È²óÁÛ¤·¡¢¡Ö¤³¤³¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¤Þ¤¿¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢³èÌö¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¡£¡Ê¥·¡¼¥º¥ó¤¬¡Ë³«Ëë¤·¤Æ¤«¤éÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£