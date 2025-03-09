ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¶â³Û¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡© ´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤¬¡Ö3600Ëü±ß¡×¤Ã¤ÆËÜÅö¡©
ÁêÂ³ÀÇ¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤È¤Ï
ÁêÂ³ºâ»º¤¬´ðÁÃ¹µ½ü¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÏÈ¯À¸¤»¤º¡¢¿½¹ð¤ÎÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁêÂ³ÀÇ¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î¶â³Û¤Þ¤ÇÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ëÏÈ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¡Ö´ðÁÃ¹µ½ü¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ðÁÃ¹µ½üÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¾ì¹ç¡¢ÀÇÉéÃ´¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿½¹ð¼êÂ³¤¤âÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë´ð½à
°ä»º¤ÎÁí³Û¤¬3600Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢ÀÇ¶â¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÁêÂ³¿Í¤¬°ì¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤Ï¡Ö3000Ëü±ß¡Ü¡Ê600Ëü±ß¡ßË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Î¿ô¡Ë¡×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢3600Ëü±ß°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈó²ÝÀÇ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤¬É¬Í×¤«È½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤Î·×»»ÊýË¡
ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤¬É¬Í×¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö´ðÁÃ¹µ½ü³Û¡×¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤Î·×»»¼°¤Ï´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î·×»»¼°¤Ç»»½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
3000Ëü±ß ¡Ü( 600Ëü±ß ¡ß Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Î¿ô¡Ë
¤³¤Î´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤È°ä»ºÁí³Û¤òÈæ³Ó¤·¡¢°ä»ºÁí³Û¤¬´ðÁÃ¹µ½ü³Û°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·×»»¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡¢¼ê½ç¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Î¿ô¤ò³ÎÄê¤¹¤ë
´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤ò»»½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Î¿ô¤òÀµ¤·¤¯ÇÄ°®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤È¤Ï¡¢Ë¡Î§¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿¡Ö°ä»º¤òÁêÂ³¤Ç¤¤ë¸¢Íø¤ò»ý¤Ä¿Í¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¦ÇÛ¶ö¼ÔÁêÂ³¿Í¡§ÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¡ÊÉ×¤Þ¤¿¤ÏºÊ¡Ë
¡¦·ìÂ²ÁêÂ³¿Í¡§ÈïÁêÂ³¿Í¤Î»Ò¤É¤â¡¢¿Æ¡¢·»Äï»ÐËå¤Ê¤É
ÇÛ¶ö¼Ô¤Ï¾ï¤ËË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î·ìÂ²ÁêÂ³¿Í¤Ï¡¢ÁêÂ³½ç°Ì¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¿Í¤Î¤ß¤¬Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³½ç°Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Âè1½ç°Ì¡§ÈïÁêÂ³¿Í¤Î»Ò¤É¤â
Âè2½ç°Ì¡§ÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÉãÊì
Âè3½ç°Ì¡§ÈïÁêÂ³¿Í¤Î·»Äï»ÐËå
´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤ò·×»»¤¹¤ë
Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Î¿ô¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÚË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤¬3¿Í¤Î¾ì¹ç¡Û
·×»»¼°¡§3000Ëü±ß¡Ü¡Ê600Ëü±ß¡ß3¿Í¡á1800Ëü±ß¡Ë¡á4800Ëü±ß
¡ÚË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤¬5¿Í¤Î¾ì¹ç¡Û
·×»»¼°¡§3000Ëü±ß¡Ü¡Ê600Ëü±ß¡ß5¿Í¡á3000Ëü±ß¡Ë¡á6000Ëü±ß
ÁêÂ³ºâ»º¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀö¤¤½Ð¤¹
¼¡¤Ë¡¢ÁêÂ³¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëºâ»º¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¸«Íî¤È¤·¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤¬É¬Í×¤«¤É¤¦¤«¤òÀµ³Î¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¿µ½Å¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºâ»º¤Ë¤Ï¡¢¸½¶â¤äÍÂÃù¶â¡¢ÉÔÆ°»º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ô¼°¤Ê¤É¤ÎÍ²Á¾Ú·ô¡¢¼Ö¡¢µ®¶âÂ°¡¢¹üÆ¡ÉÊ¡¢¥´¥ë¥Õ²ñ°÷¸¢¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉéºÄ¤ä¥íー¥ó¤Ê¤É¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Îºâ»º¡×¤â¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤È¤·¤Æ·×»»¤Ë´Þ¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤¬É¬Í×¤«³ÎÇ§
¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÁêÂ³ºâ»º¤ò¹ç·×¤·¡¢´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤ÈÈæ³Ó¤·¤Þ¤¹¡£´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤ò¾å²ó¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢°ä»ºÁí³Û¤¬´ðÁÃ¹µ½ü¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿½¹ð¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤¬3¿Í¡¢°ä»ºÁí³Û5000Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡Û
´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤Î·×»»¡§3000Ëü±ß¡Ü¡Ê600Ëü±ß¡ß3¿Í¡á1800Ëü±ß¡Ë¡á4800Ëü±ß
ÁêÂ³ºâ»º¤È¤Îº¹³Û¡§5000Ëü±ß－4800Ëü±ß¡á200Ëü±ß
²ÝÀÇÂÐ¾Ý³Û¤Ï200Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤¬É¬Í×¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç·è¤Þ¤ë
ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤¬É¬Í×¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤Ï¡Ö3000Ëü±ß¡Ü¡Ê600Ëü±ß¡ßË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Î¿ô¡Ë¡×¤Î·×»»¼°¤Çµá¤á¤é¤ì¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤¬¤³¤Î³Û¤ò²¼²ó¤ì¤Ð¿½¹ð¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ö3600Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤¬1¿Í¤Î¾ì¹ç¤Î´ðÁÃ¹µ½ü³Û¡Ê3000Ëü±ß¡Ü600Ëü±ß¡Ë¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤âÁý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢°ìÎ§¤Ë¡Ö3600Ëü±ß¡×¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤¬É¬Í×¤«È½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Î¿ô¤ò³ÎÄê¤·¡¢´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤ò·×»»¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ºâ»º¤Ë¤Ï¸½¶â¤äÉÔÆ°»º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í²Á¾Ú·ô¤äµ®¶âÂ°¡¢ÉéºÄ¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Àµ³Î¤ËÀö¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²¾¤ËË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤¬3¿Í¤Ç°ä»ºÁí³Û¤¬5000Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡¢´ðÁÃ¹µ½ü³Û¡Ê4800Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³ºâ»º¤Î³ÎÇ§¤òÂÕ¤ë¤È¡¢¿½¹ðÏ³¤ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿µ½Å¤Ë·×»»¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¹ñÀÇÄ£¡¡No.4152 ÁêÂ³ÀÇ¤Î·×»»
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー