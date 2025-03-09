¡Úµª¥Î¹ñ²°¡ß¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡Û¿À¸Í¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ï¶»¤¤å¤ó´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤...¡£
¡Öµª¥Î¹ñ²°¡×¤Ï¡¢2025Ç¯3·î10Æü10»þ¤«¤é¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÍ½ÌóÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
Çä¤êÀÚ¤ì¤ëÁ°¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤...
º£²ó¤Îµª¥Î¹ñ²°¤È¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥°¡£
µª¥Î¹ñ²°¤Î¥í¥´¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¿À¸Í¤é¤·¤¤¥Þ¥ê¥ó¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î»É½«¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¡¢»ý¤Á¼ê¤ËÀÄ·Ï¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï½ÄÌó31cm¡ß²£Ìó 32cm¡ß¥Þ¥ÁÌó10cm¡£
Æâ¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¡£¥Ê¥¤¥í¥óÁÇºà¤Ç·ÚÎÌ¤Ê¾®¤µ¤á¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
¤ªÇã¤¤Êª¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï¡¢25Ç¯3·î10Æü10»þ¤«¤é20Æü23»þ59Ê¬¡£
²Á³Ê¤Ï1Ëü6500±ß¤Ç¤¹¡£
ÇÛÁ÷¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¡ÊÎ¥Åç¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
3·î25Æü°Ê¹ß¤Î½Ð²Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µª¥Î¹ñ²°¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤È¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢µª¥Î¹ñ²°¤Î¿À¸Í¤µ¤ó¤Á¤«Å¹¤Ç¤ÎÅ¹Æ¬¼õ¤±¼è¤ê¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ºß¸Ë¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢3·î27Æü¤«¤é¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¿À¸ÍËÜÅ¹¤Ç¹ØÆþ¡¦Å¹ÊÞ¼õ¤±¼è¤ê¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´ØÅì¶á¹Ù¤Î¿Í¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î¹ØÆþ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÍ½ÌóÈÎÇä¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£