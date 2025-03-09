»°¾åÍª°¡¡¡°ÕÌ£¿¼Åê¹Æ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡ª¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»ÑÈäÏª¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¤ÎÀ¼¡¡2»þ´Ö¸å¤ËÈ¯É½
¡¡SKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°¾åÍª°¡¡Ê31¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡½ãÇò¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»°¾å¡£¡Öº£ÌëÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÌ£¿¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÍÁ³¤Î¹ðÃÎ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤ÏÁûÁ³¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¡Ö·ëº§?¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥É¥ì¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¿Ê½Ð?¡×¡Ö²¿¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìó2»þ´Ö¸å¤ËºÆ¤Ó»°¾å¤ÏX¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È°úÂà¤·¤Æ½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤òÊó¹ð¡£¡Öº£¤Î»ä¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò³§ÍÍ¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö·ëº§¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª¾Ð¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£