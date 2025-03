大同生命SV.LEAGUE WOMEN(SVリーグ女子)の第17節の試合が3月8日(土)と9日(日)に行われた。

2024ー25シーズンから装い新たに始まったSVリーグ。レギュラーシーズンは全14クラブがホーム&アウェー方式により合計44試合を行い、レギュラーシーズン上位8クラブがチャンピオンシップに進出する。

今節の注目は、NECレッドロケッツ川崎とヴィクトリーナ姫路の上位対決だろう。今季初対戦の両者はGAME1、NEC川崎がサーブや粘り強いディフェンスから主導権を握り、ストレート勝利。ミドルブロッカー(MB)の島村春世が両チーム最多の15得点を獲得する活躍を見せた。続くGAME2でもフルセットの末に白星をあげたNEC川崎が、ホームで2連勝を飾り、2位浮上。一方の姫路は春高バレーMVPのアウトサイドヒッター秋本美空がSVリーグデビューを果たしたものの勝利へ繋げることは出来ず、順位を6位に落としている。

クインシーズ刈谷とデンソーエアリービーズは両日フルセットの熱戦となった。GAME1は上位の意地を見せたデンソーが、GAME2はホームの声援を力に変えた刈谷が制している。チャンピオンシップ進出に向け、刈谷にとっては上位チーム相手に大きな1勝をもぎ取った。なお、この結果を受けてデンソーは順位を1つ落とし、3位となっている。

「CLIMAX SAGA SERIES」と題し行われているSAGA久光スプリングスのホームゲーム6連戦。第3戦、第4戦となる今節、群馬グリーンウイングスと対戦したSAGA久光は両ゲーム共に勝利を飾った。GAME1では今シーズン限りでの現役引退を発表しているMB大竹里歩がスタメンで出場。2本のブロックを決めるなどチームの勝利に貢献した。SAGA久光はこの2連勝で5位に浮上している。今季未だ白星なしの群馬は、今節も勝利を掴むことは出来なかった。

前節終了時点で8位のAstemoリヴァーレ茨城と、7位の東レアローズ滋賀はチャンピオンシップ進出圏内を盤石のものとするため、負けられない一戦に挑んだ。GAME1はストレートで、GAME2はセットカウント3ー1でアウェーの東レ滋賀が勝利をあげた。両日、オポジットのシルビア・チネロ・ヌワカロールが両チーム最多得点をマーク。現時点で総得点ランキング首位に君臨する実力を遺憾なく発揮した。また、東レ滋賀はこの2連勝で6位の姫路と勝率で並び、その差を縮めている。

その他、埼玉上尾メディックスは連日セットカウント3ー1でアランマーレ山形に勝利。PFUブルーキャッツ石川かほくとKUROBEアクアフェアリーズの対戦は1勝1敗の痛み分け、大阪マーヴェラスは岡山シーガルズとのアウェー戦で2連勝を飾った。

次戦の第19節は、3月15日(土)と16日(日)にAstemo vs A山形、KUROBE vs 岡山、大阪MV vs PFU、姫路 vs デンソー、群馬 vs 刈谷、東レ滋賀 vs 埼玉上尾、SAGA久光 vs NEC川崎の全7カードが実施される。

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第18節GAME1結果

NECレッドロケッツ川崎 3ー0 ヴィクトリーナ姫路

(25ー21、25ー23、25ー15)

クインシーズ刈谷 2ー3 デンソーエアリービーズ

(25ー21、18ー25、25ー22、18ー25、17ー19)

SAGA久光スプリングス 3ー1 群馬グリーンウイングス

(25ー14、26ー24、23ー25、25ー13)

Astemoリヴァーレ茨城 0ー3 東レアローズ滋賀 (24ー26、19ー25、19ー25)

埼玉上尾メディックス 3ー1 アランマーレ山形 (25ー21、25ー18、20ー25、25ー11)

PFUブルーキャッツ石川かほく 2ー3 KUROBEアクアフェアリーズ (29ー27、25ー21、18ー25、20ー25、13ー15)

岡山シーガルズ 1ー3 大阪マーヴェラス (16ー25、21ー25、25ー20、14ー25)

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第18節GAME2結果

NECレッドロケッツ川崎 3ー2 ヴィクトリーナ姫路

(25ー13、24ー26、25ー19、20ー25、15ー9)

クインシーズ刈谷 3ー2 デンソーエアリービーズ

(20ー25、25ー21、20ー25、25ー18、15ー10)

SAGA久光スプリングス 3ー0 群馬グリーンウイングス

(25ー19、25ー14、25ー11)

Astemoリヴァーレ茨城 1ー3 東レアローズ滋賀 (25ー21、15ー25、18ー25、18ー25)

埼玉上尾メディックス 3ー1 アランマーレ山形 (25ー22、25ー19、22ー25、25ー18)

PFUブルーキャッツ石川かほく 3ー0 KUROBEアクアフェアリーズ (25ー21、25ー23、25ー18)