¡Ö¥Ð¥ì¤¿¤é¤¢¤«¤ó¡×²Ï°æ¤æ¤º¤ë¡¢¾åµþ¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿ÍÌ¾½÷Í¥
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×¤Î²Ï°æ¤æ¤º¤ë¡Ê44¡Ë¤¬¡¢ÍÌ¾½÷Í¥¤È¤Î¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¾åµþÅö»þ¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¡ÖË¿ÍÌ¾¤Ê½÷Í¥¤µ¤ó¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Ã¤Á¤«¤é¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊý¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ã¤Æ½»Ì±¤Î¿Í¤È¤«¤Ë¥Ð¥ì¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤«¤é¡¢²ñ¼á¤°¤é¤¤¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ÎÊý¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¤µ¤¯¤ÊÊý¤Ç¡¢²ñ¤Ã¤¿¤é¡Ø²Ï°æ¤µ¡¼¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡ÊÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡Ë¡£¤¢¡¼¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¡¢¥Ð¥ì¤Æ¤¨¤¨¤ó¤ä¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Æ±ÀÊ¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡×¤Î2¿Í¤È¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê²Ï°æ¤Ï¸½ºß°ú¤Ã±Û¤·¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¡¢¡ÖSUUMO ½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥° 2025 ¼óÅÔ·÷ÈÇ¡×È¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢³¹¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê²Ï°æ¤Ï¸½ºß°ú¤Ã±Û¤·¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¡¢¡ÖSUUMO ½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥° 2025 ¼óÅÔ·÷ÈÇ¡×È¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢³¹¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£