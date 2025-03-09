JUN SKY WALKER(S)、45年の時を経て母校“自由学園”初凱旋ライブ決定
結成45周年YEARを迎えたJUN SKY WALKER(S)が5月24日、母校・自由学園にて初の凱旋ライブを開催することが発表となった。
◆JUN SKY WALKER(S) 画像
1980年10月、東京都東久留米市の自由学園で結成されたJUN SKY WALKER(S)が自身の原点で、45年の時を経て開催する公演が＜45th Anniversary Tour “since 1980” Special＞だ。
チケットの公式ファンクラブ先行予約受付は3月10日12:00より。公式サイト先行予約受付は3月26日12:00から。
■＜JUN SKY WALKER(S) 45th Anniversary Tour “since 1980” Special＞
5月24日(土) 東京・東久留米 自由学園記念講堂
open(gate)14:30 / open15:00 / start16:00
▼チケット
指定席／後方立ち見(整理番号付き)：各7,700円
一般発売：4月19日(土)10:00〜
【FC先行予約受付(抽選)】
受付期間：3月10日(月)12:00〜3月17日(月)23:59
【オフィシャルHP先行予約(抽選)】
受付期間：3月26日(水)12:00〜4月8日(火)23:59
https://eplus.jp/junskywalkers25-of/
■＜JUN SKY WALKER(S) 45th Anniversary TOUR “since 1980”＞
1月26日(日) 前橋 DYVER
2月01日(土) 京都 磔磔
※宮田和弥 生誕記念ライブ
2月02日(日) 奈良 ネバーランド
2月08日(土) 長崎 DRUM Be-7
2月09日(日) 佐賀 GEILS
2月11日(祝/火) 出雲APOLLO
2月16日(日) 宇都宮 HEAVEN'S ROCK VJ-2
2月21日(金) 静岡 Sunash
2月22日(土) 豊橋 club KNOT
2月24日(祝/月) 松阪 M’AXA
3月09日(日) 恵比寿 LIQUIDROOM
※森純太 還暦記念ライブ
3月19日(水) 飯田 CAFEINdustry & CANVAS
3月20日(祝/木) 岐阜 club-G
3月22日(土) 富山 SoulPower
3月23日(日) 福井 CHOP
3月27日(木) いわき club SONIC
3月29日(土) 弘前 KEEP THE BEAT
3月30日(日) 仙台 FLYING SON
4月19日(土) 函館 ARARA
4月21日(月) 苫小牧 ELLCUBE
4月22日(火) 旭川 CASINO DRIVE
4月24日(木) 北見 ONION HOLL
4月26日(土) 根室 HYWATT HALL
5月10日(土) 愛媛西条 MUSIC BOX HACO
5月11日(日) 高知 X-pt.
5月13日(火) 下北沢 Shangri-La
※小林雅之 還暦記念ライブ
関連リンク
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