【日焼け止め・フェムケア…】心まで満たす♡ ご自愛「ボディケアアイテム」特集

Check! フェムケア、ちゃんとしてる?

女性の体と心の健やかさにかかわるデリケートゾーンにも意識を向けてみて。フェムケアを習慣づけるには、心を満たす香りのアイテムを味方につけるのが◎。

おすすめアイテム

【a】ヴェルサイユ フェムローズオイル 30ml 4,900円/ROSIER by Her lip to

▶天然由来成分100%の高保湿オイル。エレガントなローズの香りにうっとり。

【b】アルジェラン オーガニック フェムケア ホイップウォッシュ ジューシィフィグ 150ml 1,650円/マツキヨココカラ&カンパニー(3/11発売)

▶ふんわり泡で出てくるデリケートゾーン用ソープは、甘酸っぱいフィグの香りがベース。