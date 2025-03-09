GLAY・ILLIT・ENHYPEN・Vaundy出演の『BEAT AX Vol.6』がHuluで独占擬似生配信決定
■4大アーティストが集った3月8日、9日の横浜アリーナ2日間をまとめて擬似生配信！
GLAY・ILLIT・ENHYPEN・Vaundyが出演し、3月8日・9日に横浜アリーナで開催された『BEAT AX Vol.6』が、4月12日にHuluで独占擬似生配信されることが発表された。
『BEAT AX』は2023年から日本テレビ主催でスタートした、国や地域、ジャンルも超えた音楽の祭典。
GLAY・ILLIT・ENHYPEN・Vaundyと人気・実力ともに圧倒的な世界基準の4大アーティストが集った『BEAT AX Vol.6』の2日間をまとめ、4月12日18時から疑似生配信される。
また疑似ライブ配信終了後には見逃し配信も実施。ライブ会場に足を運んだという人も、現地には行けなかったという人も、Huluで何度でも楽しみたい。
配信情報
Hulu『BEAT AX Vol.6』
04/12（土）18:00～
見逃し配信：ライブ配信終了後、準備が整い次第～04/20（日）23:59
『BEAT AX』公式サイト
https://beatax.jp/
GLAY OFFICIAL SITE
https://www.glay.co.jp/
ILLIT OFFICIAL SITE
https://illit-official.jp/
ENHYPEN OFFICIAL SITE
https://enhypen-jp.weverse.io/
Vaundy OFFICIAL SITE
https://vaundy.jp/