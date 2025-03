3月8日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。

【写真】ちょこんと座った笑顔SHOTも公開

浜崎は、自身のInstagramアカウントにて、「I’m not a boss. I will always be a leader.」「ボスは『私』と言い、リーダーは『私達』と言う。ボスは失敗の責任を負わせ、リーダーは黙って失敗の責任を取る。」と綴ると、ビスチェ風の衣装を着用し、美しいデコルテを見せたモノクロショットを公開した。

この投稿に対し、ファンからは「綺麗すぎる」「深い言葉」「メ−テルみたい」「白黒でも美しすぎ」「めっちゃいい写真」などの反響が寄せられていた。

精力的にライブを開催しており、昨年はカウントダウンコンサートのほか、16年ぶりのアジアツアーも行った浜崎。同ツアーは浜崎のデビュー日である4月8日のLaLaアリーナ TOKYO-BAY公演から、『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A(ロゴ) I am ayu -ep.-』として再開予定だ。

3月6日には、キャップにスウェットといったラフな姿で体育座りしつつ笑顔を見せている姿や、“一座”として共にステージを作るメンバーと楽しげに話す様子、真剣なやりとりをしている写真なども公開していた。

画像出典:浜崎あゆみオフィシャルInstagramより