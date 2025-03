レアル・マドリードの“トルコの逸材”は今夏クラブを離れる可能性がある。



『Sky Sport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、フランクフルトは現在、レアル・マドリードに所属する20歳のトルコ代表MFアルダ・ギュレルの獲得を検討しているという。



フェネルバフチェSK のU-19出身であるギュレルは、2023年の夏、当時18歳という若さにも関わらず、2000万ユーロの移籍金でレアル・マドリードへ完全移籍。しかし、当初の期待とは裏腹にプレシーズンに右膝半月板損傷で戦線離脱を強いられると、その後は度重なる負傷離脱が続くなどトップチームデビューには約5カ月の時間を要することに。それでも復帰後はラ・リーガで10試合に出場し、昨季は6ゴールを記録した。その活躍もあり、今季は主力としての活躍が期待されていたが、ここまではラ・リーガでの先発出場は6試合と出場機会は限定的になっている。





