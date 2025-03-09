¡Úµð¿Í¡Û¥ª¥³¥¨¤¬ÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î£´°ÂÂÇ¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÉ¬Í×¤Ê¥Ô¡¼¥¹¡×
¡¡µð¿Í¤Î¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î³°Ìî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡££¹Æü¤Îºå¿À¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë¡Ö£²ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢£µÂÇ¿ô£´°ÂÂÇ¤ÎÂçË½¤ì¡£¤³¤ì¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï£±£´ÂÇ¿ô£·°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¤Ï£µ³ä¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é²óÌµ»àÆóÎÝ¤ÎÂè£±ÂÇÂÇÀÊ¤ÇÍ··â¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤¦¼ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡££²²ó¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤Ïº¸Á°ÂÇ¡¢£³²ó¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¤ÏÃæÁ°¤ØÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢£µ²ó¤ÎÂè£´ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÃæÁ°¤Ø¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤¿¡££¸²ó¤ÎÂè£µÂÇÀÊ¤³¤½¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢£¸¡½£²¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥·Îõ¤Ê³°Ìî¼êÁè¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢³«Ëë°ì·³Æþ¤ê¤ØÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ª¥³¥¨¤ËËý¿´¤Ï¤Ê¤·¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¤¬½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍ£°ì¤Îµß¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢µîÇ¯¤Î¸åÈ¾¤ÎÊý¤¬Á´Á³´¶³Ð¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤Þ¤À¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡£¤â¤Ã¤È¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÂ³¤±¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈìÅÍß¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥³¥¨¤ËÂÐ¤·¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡ÖÉ¬Í×¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£