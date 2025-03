¡ÖHit the books¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡ÖËÜ¤ò¤¿¤¿¤¯¡×¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬ÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û

正解は「猛勉強する」でした!

「Hit the books」は、学生などが友だち同士でカジュアルに使うことの多いフレーズ。

「Study hard」と同じ意味をもちますが、ぜひ「Hit the books」も使ってみてくださいね。

A:「The test is getting closer.」

(テストの日が近づいてきてる)

B:「We have to hit the books now.」

(猛勉強しないと!)