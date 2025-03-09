¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡¡ÆüËÜ¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÁª¼ê²ñ²ñÄ¹¾Þ¡ÛÁÒ»ýè½¡¹¡¡½àÍ¥¾¡Éé¶î¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À
¡¡¡ÖÆüËÜ¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÁª¼ê²ñ²ñÄ¹¾Þ¡×¤Ï9Æü¡¢Í½Áª2ÆüÌÜ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢5R¤ÇÁÒ»ýè½¡¹¡Ê31¡áÅìµþ¡Ë¤¬¥³¥ó¥Þ13¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥¤¥ó¤ò²¡¤·ÀÚ¤ê¥·¥ê¡¼¥º½éÇòÀ±¡£½àÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤Ø¾¡Éé¶î¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤±¤É½ÐÂ¤¬´Å¤¤¡£¥ê¥ó¥°¤ò´¹¤¨¤Æ°¤¯¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¥Ú¥é¤Ç½ÐÂ¤òÍè¤µ¤»¤¿¤¤¡×¡£¥Ñ¥ï¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢ÅöÃÏ¤ÏºòÇ¯11·î13¡Á18Æü¤Î¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè17Àï¡¢º£Ç¯£±·î3¡Á7Æü¤Î°ìÈÌÀï¤Ç2ÀáÏ¢Â³Í¥½ÐÃæ¤È¹¥ÁêÀ¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤³2Àá¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÁ´Á³¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤È¤«ÆÍÇË¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Õ¥é¥¤¥ó¥°µÙ¤ßÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥È´ª¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡3ÆüÌÜ¤Ï6¹æÄú¤Î7R¤È3¹æÄú¤Î11R¤ËÅÐ¾ì¡£Í½ÁªÆÍÇË¤Ø2Áö12ÅÀ¤Î¥Î¥ë¥Þ¤òÃ£À®¤·¡¢Â¿ËàÀî3ÀáÏ¢Â³Í¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡¢¨½àÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¥Ü¡¼¥À¡¼¤Ï6.00¤È¿äÄê