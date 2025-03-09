Êì¤Ë»ÜÀß¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£²ÈÂ²²ñµÄ¤ò¤¹¤ë¤â¡Ö¤¢¤È¿ôÇ¯´èÄ¥¤ì¤Ð¨¡¨¡¡×Êì¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ø´ê¤¤¡Ù¤Ë¡¢ÎÞ
É®¼Ô¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£Êì¤¬¹âÎð¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÂ±¡¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÈ¯Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¤È¤¦¤È¤¦²È¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¨¡¨¡
Êì¤Î¿ê¤¨¤È´í¸±¤Ê½ÐÍè»ö
Êì¤Ï¤Þ¤À¸µµ¤¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Â¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¾å¤¬¤é¤º¡¢¤Ä¤Þ¤Å¤¯¤³¤È¤¬Áý¤¨»Ï¤á¤¿¤¢¤ëÆü¡¢ÅÅµå¤òÂØ¤¨¤è¤¦¤È°Ø»Ò¤Ë¾è¤êÅ¾ÅÝ¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þµ¯¤¾å¤¬¤ì¤º¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢Âð¤·¤¿Äï¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍâÄ«¡¢ÄË¤¬¤ëÊì¤òÉÂ±¡¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤È¡¢¹üÀÞ¤¬È½ÌÀ¡£
¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ±¡¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤·¤Æ¤âÊâ¤¯¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âà±¡¸å¤ÎÊÑ²½¤ÈÉÔ°Â¤ÊÆü¡¹
Âà±¡¸å¤â¡¢°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¤¤«¤º¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤ÇÉÔ°Â¤Ê¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»ýÉÂ¤Î±Æ¶Á¤« ¡Ö¡»¡»¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡× ¤È¶¯¤¯»×¤¤¹þ¤à¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢¿¿²Æ¤Î±êÅ·²¼¤ä¶Ë´¨¤ÎÆü¤Ç¤â ¡Öº£¤¹¤°¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¡ª¡× ¤È³°½Ð¡£
¿¦¾ì¤Ë ¡ÖÊì¤¬¤¤¤Ê¤¤¡× ¤ÈÏ¢Íí¤¬Æþ¤ê¡¢¹²¤Æ¤ÆÃµ¤·¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦ÆüÃæ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç²á¤´¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¨¡¨¡¤½¤¦È½ÃÇ¤·¡¢Êì¤Ë»ÜÀß¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²²ñµÄ¤È³ëÆ£
²ÈÂ²²ñµÄ¤ÎÆü¡¢Êì¤Ï½ª»ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤Ë°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼ä¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÊì¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡©¡× ¡Ö»ä¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡× ¤È¡¢¸ÍÏÇ¤¦¤è¤¦¤ÊÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»Å»ö¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡× ¡Ö»ÜÀß¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢°ÂÁ´¤ËÊë¤é¤»¤ë¤È»×¤¦¡×
¤½¤¦ÀâÆÀ¤¹¤ë»ä¤¿¤Á¤ò¡¢Êì¤Ï¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ä¡Ä¤½¤¦¤Ê¤Î¤Í¡× ¤«¤¹¤ì¤¿À¼¤¬¡¢ÀÅ¤«¤ËÉô²°¤Ë¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤Ð¤é¤¯ÄÀÌÛ¤¬Â³¤¤¤¿¤¢¤È¡¢Êì¤Ï¾®¤µ¤¯¤¦¤Ê¤º¤
¡Ö¤¢¤È¿ôÇ¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬ÄêÇ¯¤¹¤ë¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ì¤Ð¡¢²È¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡×
»ëÀþ¤Ï¤É¤³¤«±ó¤¯¤ò¤µ¤Þ¤è¤¤¡¢¼ä¤·¤µ¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¸½¼Â¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
Àµ²ò¤Ï¤¤Ã¤È¤Ê¤¤
»Å»ö¤ò»ý¤Ä»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆüÃæ¤º¤Ã¤ÈÊì¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯Êì¤ò»ÜÀß¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤âÁÛÄê³°¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È²È¤Ç²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ç¤â¡¢Êì¤¬°ÂÁ´¤ËÊë¤é¤¹¤Ë¤Ï¡¢²È¤Ç¤ÏÌµÍý¤À¤Ã¤¿¡×
¤É¤Á¤é¤ÎÁªÂò¤¬Àµ²ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢º£¤Ç¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Êì¤ËÄ¹¤¯¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¡¢°ÂÁ´¤ÊÀ¸³è¤òÁª¤ó¤À¤Î¤À¤È¡¢¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÌÌ²ñ¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤Ó¡Ö²È¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯Êì¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¶»¤¬Äù¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§50Âå¡¦É®¼Ô¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯2·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§Kiko.G
²Ç¸ÈÌäÂê¤ò¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤Ë¥é¥¤¥¿ー³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¼ÒÂðÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¥Þ¥ÞÍ§¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬¹¤¬¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¤Ë¡£¼«¤é¤¬Î¥º§¤äÉÂµ¤¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇº¤ß¤ò»ý¤ÄÆÉ¼Ô¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÌ®¤äÆÉ¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¼èºà¤·¡¢µ»ö¤È¤·¤Æ¼¹É®¡£note¤Ç¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÂÎ¸³µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈ¯¿®Ãæ¡£