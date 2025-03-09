¡Ú¼Ì¿¿½¸¥«¥Ã¥È¡Û½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤Ë½Ð¾ì¡¡ÃíÌÜ½÷Í¥¡¦¼¬Ç¸¤Ò¤Ê¤µ¤ó¡¡165¥»¥ó¥Á¤ÎÁ¯Îõ¥°¥é¥Ó¥¢
2023¥ß¥¹¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ëÆüËÜÂç²ñ¤Î»Í¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¤Õ¤¯¤à8¤Ä¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¹â¹»»þÂå¤Ï½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¸½ºß¤Ï·ÝÂç¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é½÷Í¥¶È¤â¤³¤Ê¤¹¼¬Ç¸¡Ê¤Þ¤¤Î¡Ë¤Ò¤Ê¤µ¤ó¡£¡ÖFLASH¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡¡¼¬Ç¸¤Ò¤Ê¡¡Ì´¤Ø¤ÎÊâÉý¡×¡ÖFLASH¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡¡¼¬Ç¸¤Ò¤Ê¡¡±Ç²è¤¸¤ã¤Ê¤¤ËÍ¤é¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ø¥ë¥·¡¼¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¼¬Ç¸¤Ò¤Ê¤µ¤ó
¡ÖÌ´¤Ø¤ÎÊâÉý¡×¤Ç¤Ï¥Ô¥å¥¢¤µ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿Æ©ÌÀ´¶¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤È¸«¤ë¤â¤Î¤òÌ¥Î»¤·¤Æ»ß¤Þ¤Ê¤¤È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»ý¤ÄÈà½÷¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¼ýÏ¿¡£Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯É¬»ê¤ÎÃíÌÜÀ¶½ãÇÉ½÷Í¥¤Î¡Öº£¡×¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿64¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¡Ö±Ç²è¤¸¤ã¤Ê¤¤ËÍ¤é¡×¤ÏºÍ¿§·óÈ÷¤ÎÃíÌÜ½÷Í¥¤¬¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÌ¥¤»¤ëÅ¸³«¡£ÏÂ¼¼¤Ç¤Î¾ð½ï°î¤ì¤ë»Ñ¤ä¡¢¸ø±à¥Ç¡¼¥È¤Ë¥·¥ã¥ï¡¼¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢Æó¿Í¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Êµ÷Î¥´¶¤òÆ÷¤ï¤»¤ë»ä¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥È¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£²û¤«¤·¤µ¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤È°¦¤ª¤·¤¯»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Áß¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¼î¶Ì¤Î°ìºý¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯7·î¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÈþ½÷¤ÈÏÃÂê¤Î¼¬Ç¸¤µ¤ó¤ÏFLASH¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Ë½éÅÐ¾ì¡£165¥»¥ó¥Á¤ÎÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ¸¤«¤·¡¢6¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£ TikTok¤Ç¡Ö¥Ð¥ì¡¼Éô¤¢¤ë¤¢¤ë¡×Æ°²è¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼¬Ç¸¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²èÅê¹Æ¤Î¥Í¥¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¤â¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¡£2025Ç¯ÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼¬Ç¸¤Ò¤Ê¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤Þ¤¤Î¤Ò¤Ê¡¡ 2004Ç¯2·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡¹âÃÎ¸©½Ð¿È¡¡T165¡¡AB·¿¡¡¼ñÌ£¡§¥«¥á¥é¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¡¢¥Ô¥¢¥Î¡¢Æ¦ÉÄºÏÇÝ¡¡ÆÃµ»¡§¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁ´ÈÌ¡¡¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤Ë½Ð¾ì¡£2023Ç¯¡¢¥ß¥¹¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ëÆüËÜÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·ÆÃÊÌ¾Þ¤Û¤«·×8¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£3·î14Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¤ª¾î¤ÈÈÖ¸¤¤¯¤ó¡×¤ËÈ¬ÌÚÌò¤Ç½Ð±é¡£TikTok¤Î¡Ö¥Ð¥ì¡¼Éô¤¢¤ë¤¢¤ë¡×Æ°²è¤ÇÏÃÂê¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢X¡Ê@heedacha¡Ë¡¢Instagram¡Ê@heedacha¡Ë