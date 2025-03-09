¡ÖÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¡×à¸µ»ÒÌòá26ºÐ½÷Í¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾×·â¡Ö¤³¤ì¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¢¡½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âÂçÃíÌÜ¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¢¡
¡¡½÷Í¥¤ÎÊ¡¸¶ÍÚ(26)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¬¥é¥ê¤ÈÊ·°Ïµ¤¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈþÍÆ»¨»ï¡ÖMAQUIA¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤Î4·î¹æ¤Ø¤Î·ÇºÜ¤òÊó¹ð¤·¤¿Ê¡¸¶¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥³¥Õ¥ì¤Î¥ì¥ó¥º¤Ç½Õ¥á¥¤¥¯¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ»£±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¡£½ãÇò¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ä¤¤¤¿¥É¥ì¥¹¤ËÈ±¤ÎÌÓ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÈþÈ©Æ©¤ÄÌ¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¶ñ¹ç¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡¸¶¤Î»£±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÍÚ¤Á¤ã¤óÆ©ÌÀ´¶È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¶À¤Î¤É¤ÎÌÌ¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤ëÍÚ¤Á¤ã¤ó¤âÁ´Éô²Ä°¦¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö°ì½ÖÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¶À¤«¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡¸¶¤Ï2005Ç¯¤Ë»ÒÌò¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºòÇ¯¤ÏÂè47²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£