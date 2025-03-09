¶ØÃÇ¡¡°Ý¿·¡¦¶¶²¼Å°¡Ö±¡À¯µ¿ÏÇ¡×¤òÄÉµÚ¡¡¡Ö°Ñ°÷²ñ¡×£Ï£Ð¤Ç£³£°Ê¬Ê¶µê¢ªÈÖÁÈ»Ï¤Þ¤é¤º¡¡£Ô£ÖÈ¯¸À¤Ç°Ý¿··èÄêÊÑ¤ï¤ë¡©¡ÖËÍ¤Ï¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡×
¡¡£¹Æü¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñ£Î£Ð¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇºÇ¶á¤ÎÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ°¤¤ËÍí¤á¤Æ¡¢½Ð±é¤·¤¿°Ý¿·ÁÏ¶È¼Ô¤Î¶¶²¼Å°»á¤Ë¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éµÄÏÀ¤¬¡Ö¶¶²¼±¡À¯µ¿ÏÇ¡×¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÜÅÄ¿µ°ìÏº»á¤¬¡Ö±¡À¯Éß¤¤¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¥Ö¥Á¹þ¤ß¡£¶ñÂÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢Ê¼¸Ë°Ý¿·¤Î¸©µÄ¤¬£Î£È£ËÅÞ¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö»á¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢Áý»³À¿¸©µÄ¡¢´ß¸ý¼Â¸©µÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö½üÌ¾¡×¡ÖÎ¥ÅÞ´«¹ð¡×¤Î½èÊ¬Êý¿Ë¤¬¡¢¶¶²¼»á¤¬¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡Ö½èÊ¬¤¬µÕ¤À¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¶¶²¼»á¤Î¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¶¶²¼»á¤Ï¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Î²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤òÏ³±Ì¤·¤¿ÈëÌ©Ë½Ïª¤è¤ê¡¢ÈðëîÃæ½ýÊ¸½ñ¤Î³È»¶¤Î¤Û¤¦¤¬½Å¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¤·¡¢Åö½é¤«¤éÊ¼¸Ë°Ý¿·¤Î¸½¾ì¤Î°Õ¸«¤Ï¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡ÖËÍ¤ÏÃ±¤Ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¤È¤·¤Æ¤Ý¤ó¤È¸À¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¿ÜÅÄ»á¤¬¡ÖËÍ¤À¤Ã¤Æ¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ë¡¢ËÍ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ£±²ó¤â¡ª¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ÃÝÃæÊ¿Â¢»á¤Ï¡Ö¶¶²¼Å°¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï£Ä£Î£Á¤½¤Î¤â¤Î¡£±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤ÆÀ¯³¦Éüµ¢¤ò´«¤á¡Ö¤³¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Çµ¤³Ú¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡µÜ²ÈË®É§»á¤Ï¡ÖÉ¾ÏÀ²È¤ÏÉ¾ÏÀ²È¡£ËÍ¤Ï¸½Ìò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¸½Ìò¤ËÇ¤¤»¤Æ¤½¤ì°Ê¾å¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶¶²¼¤µ¤ó¤ÏÉ¾ÏÀ²È¤Î¤Î¤ê¤ò¼ã´³Ä¶¤¨¤Æ¤ë¡£À¯ºöÅª¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ë¡£Ìá¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÄË¤¤¤È¤³¤í¤òÆÍ¤¤¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡¢¼«¿È¤ò´Þ¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ÁÏ¶È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¡¢¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄ¤Î¼êË¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦¤¨¤¨¤Ç¤·¤ç¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¼«¸ø°Ý¤Î¹ç°Õ¤Ï¡¢µì¼¹¹ÔÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÍê¤Ã¤¿¤È¤Î»ØÅ¦¤Ë¡ÖÎ¢Â¦¤òÁ´Éô¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤·¤Æ¡¢µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤äÁ°¸¶À¿»Ê¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¡¢µì¼¹¹ÔÉô¤Î´é¤ÏÎ©¤Æ¤¿¤¬¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Î¹ç°Õ¤ÏÃ¯¤¬¤ä¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢µÈÂ¼¤µ¤ó¡¢Á°¸¶¤µ¤ó¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÜÅÄ»á¤¬¡Ö¤Ç¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÅÞ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¾Ü¤·¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÇÇú¾Ð¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¶¶²¼»á¤¬¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¼ý½¸¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤¹¤Ç¤ËËÁÆ¬¤«¤é£³£°Ê¬¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹õÌÚÀé¾½¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤è¤¦¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£º£¤«¤é¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡×¤ÈÈÖÁÈ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£