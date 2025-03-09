¡ÖÆÃÊÌ¤Ê²¹¤«¤¤¾ì½ê¤¬¤Ç¤¤¿¡×À¤³¦Åª·úÃÛ²È¡¦·¨¸¦¸ã¤µ¤óÀß·×¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¡ÊÌÉÜ»Ô¤Ë´°À®¡¡¸©»ºÌÚºà¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë
À¤³¦Åª·úÃÛ²È¤Î·¨¸¦¸ã¤µ¤ó¤¬Àß·×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬´°À®¤·¡¢9Æü¡¢½×¹©¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·¨¸¦¸ã¤µ¤ó¤¬Àß·×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡ÖHOTEL DO-YABEPPU¡×¤ÏÊÌÉÜ»ÔÆîÎ©ÀÐ¤Ë´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÏÂçÊ¬»Ô¤Î·úºà¾¦¼Ò¡ÖÉ©¹Ã»º¶È¡×¤¬ÁÏ¶È60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ·úÀß¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢9Æü¤ÏÅÚÃ«´´ÃË¼ÒÄ¹¤ä·¨¤µ¤ó¤Ê¤É´Ø·¸¼Ô¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ½×¹©¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥Æ¥ë¤ÏÊÌÉÜÏÑ¤ò¸«ÅÏ¤»¤ë¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¡¢¸©»º¤Î¥Ò¥Î¥¤Î´ÝÂÀ¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿ÆÃÄ§Åª¤Ê³°´Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÒ¼¼¤Ï14¼¼¤Ç¡¢ÆâÁõ¤ä²È¶ñ¤Ë¤â¸©»ºÌÚºà¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡·úÃÛ²È ·¨¸¦¸ã¤µ¤ó
¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Á³¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¡£ÆÃÊÌ¤Ê²¹¤«¤¤¾ì½ê¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¥ªー¥×¥ó¤Ï¤³¤Î½Õ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£