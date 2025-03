渋谷スクランブルスクエアの14階、45階、46階、屋上に位置する展望施設SHIBUYA SKY(渋⾕スカイ)は、「ROOFTOP 天体観測」と題して毎月天体観測イベントを実施している。このたび、2025年4月からの「ROOFTOP 天体観測」年間スケジュールと、イベント開催日の音声ガイダンスを俳優の水上恒司さんが担当することが決定。俳優の水上恒司さんがその日に観測できる天体の情報や物語を語りかけ、渋谷の街から宙へといざない「ROOFTOP 天体観測」をより一層彩る。

ROOFTOP 天体観測

【写真】音声ガイダンスに起用された、俳優の水上恒司さん

東京の景色と天文現象を楽しめる

ROOFTOP 天体観測

ROOFTOP 天体観測の年間スケジュール

ROOFTOP 天体観測の年間スケジュール

なお、皆既月食が起こる2025年9月と2026年3月には特別企画を開催。また2024年に引き続き、コスモプラネタリウム渋谷との連携イベントも7月と11月に開催される。・開催期間:2025年4月〜2026年3月(毎月開催)※各回の開催状況に注意。■俳優・水上恒司さんについて水上恒司(みずかみ・こうし)1999年5月12日生まれ、福岡県出身。2018年TBS系ドラマ「中学聖日記」黒岩晶役で俳優デビュー。映画「死刑にいたる病」、連続テレビ小説「ブギウギ」、ドラマ「ブルーモーメント」などで注目を集める。映画「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」で第47回日本アカデミー賞優秀主演男優賞を受賞。今後の待機作として、アニメ「たべっ子どうぶつTHE MOVIE」、「九龍ジェネリックロマンス」の公開を控えている。■「ROOFTOP 天体観測」イベント概要渋谷最高峰、地上229メートルに位置するSHIBUYA SKYは、渋谷で最も宇宙に近い場所でもある。「ROOFTOP 天体観測」は総合光学機器メーカー株式会社ビクセンの協力のもと、屋上展望空間「SKY STAGE」に天体望遠鏡を設置して、足元に広がる東京の景色と神秘に満ちた宙で起こる静かでゆったりとした天文現象を楽しめるイベントだ。<参加方法>イベント当日のSHIBUYA SKY入場チケット、もしくは年間パスポート(SHIBUYASKY PASSPORT)を持っている人は誰でも参加可能。ただし、皆既月食などの特別イベントは限定チケットを持っている人のみ参加可能となる場合がある。※SHIBUYA SKY 入場チケットは数に限りがある。希望のチケットが完売の場合は購入できない。※イベント中止の場合、チケットの払い戻しはされないので注意。※当日の混雑状況により、参加人数が制限される場合がある。※特別企画は別途チケットを販売予定。詳細は随時公式サイトで発表される。■【2025年3月特別企画】親子で楽しめる「渋谷上空の天体教室」も開催「ROOFTOP 天体観測」2025年3月の特別企画は、「渋谷上空の天体教室―オリオン座徹底考察―」を子ども向けに開催。星空教室では星座の中でも知名度が高い「オリオン座」に関する知識を広く深く学ぶことに加えて、自分だけのオリジナルデザインの「手作り望遠鏡」を作成。そのあと、SHIBUYA SKY屋上にて星のソムリエの解説を聞きながら、天体望遠鏡と双眼鏡を使ってオリオン座を観察する。オリオン座以外にも「木星」や「プレアデス星団」、写真撮影専用の望遠鏡で「オリオン大星雲」を撮影し、スクリーンに投影して観察。渋⾕上空229メートルから「オリオン座」を覗くチャンスだ。<イベント概要>・イベント名:渋谷上空の天体教室―オリオン座徹底考察―(子どもと保護者のペア参加限定)・開催日時:2025年3月25日(火)・26日(水)各日18時30分〜20時30分・開催場所:SHIBUYA SKY・子ども対象年齢:小学校4年⽣〜小学校6年⽣※対象年齢以外でも、小学校1年⽣〜中学校3年⽣まで参加可能。ただし、内容は⼩学校⾼学年の子ども向けのものなので注意。・定員:各日15組30人(先着順)・チケット料金:6500円※保護者1人・子ども1人のペア料金。SHIBUYA SKY入場チケット料金込み。・チケット販売開始日時:2025年2月20日10時※チケット購⼊サイトより、専⽤チケット「渋⾕上空の天⽂教室」を購⼊。※本イベントは保護者と子ども(⼤⼈1人・子ども1人)ペアでの参加限定。※ペア1組につき、追加で1人までイベントに同席可能。追加1人分のイベント当⽇のSHIBUYA SKY⼊場チケットはWebサイトでの事前購⼊が別途必要。※天候不良の場合、屋上が閉鎖する可能性やプログラムの内容を変更して開催する場合がある。※そのほか注意事項はチケット購⼊サイトで確認を。・タイムスケジュール:【18時20分】14階渋谷スカイチケットカウンター前集合【18時30分】座学「オリオン座徹底考察」 at 45階多目的室星座の中でも知名度が高く、代表的な星座である「オリオン座」に関する知識を、画像やイラストを使用して楽しみながら学べる。星のソムリエ資格を持ったガイドがわかりやすい解説も。「オリオン座」を徹底考察したあとは、子どもに大人気の手作り望遠鏡を作成。鏡筒の部分に自分でデザインしたスクラッチシートを貼付して、世界でひとつだけ、自分だけの望遠鏡を作ろう。【19時30分】SHIBUYA SKY屋上からオリオン座観察 at 屋上展望空間「SKY STAGE」屋上展望空間「SKY STAGE」にて、渋谷上空229メートルの高さから天体望遠鏡や双眼鏡を使って実際に「オリオン座」を観察。「オリオン座」を徹底考察したあとの観察は楽しみが倍増すること間違いなし。「オリオン座」以外にも、太陽系の惑星である「木星」や、星の集まりである「プレアデス星団」なども観察する。また、天体望遠鏡でも観察が難しい「オリオン大星雲」を、写真撮影用の新型望遠鏡を使って撮影しスクリーンに投影。その複雑な形を参加者全員で観察する。【20時30分(予定)】イベント終了※天候不良などで屋上に出られない場合はプログラムの内容を変更して開催する場合がある。■「ROOFTOP 天体観測」年間スケジュール2025年4月からの「ROOFTOP 天体観測」の年間スケジュールは以下のとおり。(毎月開催)・2025年4月16日(水)19時〜21時「SHIBUYA PLANET GATE 木星と火星の輝きと六つの一等星観賞」※予備日:4月17日(木)19時〜21時・2025年5月14日(水)19時〜21時「SHIBUYA SPRING STAR GATE 火星と春の星座観賞」※予備日:5月15日(木)19時〜21時・2025年6月3日(火)18時30分〜20時30分「SHIBUYA SENSET & HALF MOON 日の入りと月の観賞」※予備日:6月4日(水)18時30分〜20時30分・2025年7月7日(月)19時〜21時「TANABATA NIGHT at SHIBUYA 七夕の星空観賞」※予備日:7月8日(火)19時〜21時・2025年8月5日(火)19時〜21時「SHIBUYA SUMMER STAR GATE 月と夏の星座鑑賞」※予備日:8月6日(水)19時〜21時・2025年9月7日(火)・8日(水)23時〜5時30分(予定)特別企画開催「MIDNIGHT SHIBUYA LUNAR ECLIPSE」※予備日なし・2025年10月6日(月)16時30分〜18時30分「OTSUKIMI NIGHT at SHIBUYA 中秋の名月観賞」※予備日:10月7日(火)17時15分〜19時15分・2025年11月5日(水)16時〜18時「SHIBUYA SUPER MOON RISE 都心の月の出観賞」※予備日:11月6日(木)17時〜19時・2025年12月26日(金)18時〜20時「SHIBUYA WINTER STAR GATE 煌めく一等星が織りなす冬のダイヤモンド観賞」※予備日:12月27日(土)18時〜20時・2026年1月13日(火)18時30分〜20時30分「SHIBUYA PLANET GATE 2つの惑星と冬の星座観賞」※予備日:2026年1月14日(水)18時30分〜20時30分・2026年2月14日(土)18時30分〜20時30分「SHIBUYA VALENTINE NIGHT バレンタインに輝く冬のダイヤモンド観賞」※予備日:2026年2月15日(日)18時30分〜20時30分・2026年3月3日(火)18時30分〜21時30分特別企画開催「SHIBUYA HINAMATSURI LUNAR ECLIPSE ひな祭りの皆既月食観賞」※予備日なし※悪天候の場合は予備日へ変更。予備日も悪天候の場合は中止となる。※中止の場合は公式サイトにてお知らせあり。※視界不良により、対象天体を観賞できない場合がある。※天候などにより、イベント内容は予告なく変更となる場合がある。※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。