浜田雅功がトリプルミリオンを狙う！『ガキの使いやあらへんで！』で『結果発表of BEST ALBUM』完成＆MV初公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■芸人達の個性が生み出した7つの「結果発表」が番組に先立って全曲配信スタート

浜田雅功が『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!』内で進めていた音楽プロジェクト『結果発表of BEST ALBUM』がついに完成。3月9日より曲の配信がスタートし、同日の番組内でMVも初公開されることとなった。

令和の時代にトリプルミリオンを狙える浜田の新たな代表曲を作ろうと番組内で始まった「結果発表オーディション」は、プロジェクトが進むにつれて話が大きくなり、浜田雅功初のアルバムを制作することになった。

アルバムに全7曲が収録され、タイトルはすべて「結果発表」。AMEMIYAのクセのあるバラードソング、黒沢のポップなデュエットソング、浜田の新境地を開くジェラードンのチルソングなどバラエティに富んだ曲がラインナップ。レコーディングでは浜田がアドリブを連発してプロデュースを務めるSOPHIA松岡充も困惑する様子や、MV撮影の裏側とMV本編などが3月9日の放送で公開される。

アルバム収録曲は各配信サイトで3月9日より配信開始となっているので、番組と合わせて曲を楽しむことが可能だ。

(C)吉本興業/NTV

リリース情報

2025.03.09 ON SALE

DIGITAL ALBUM『結果発表 of BEST ALBUM』

番組情報

日本テレビ系『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!』

03/09(日) 23:25~23:55

出演:浜田雅功 月亭方正 ココリコ 松岡充 AMEMIYA 黒沢かずこ ロバート秋山 どぶろっく エハラマサヒロ ジェラードン

『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!』公式サイト

https://www.ntv.co.jp/gaki/