ÂçÁ¥ÅÏ»³ÎÓ²ÐºÒ¡¢»Ô¤¬¡ÖÄÃ°µ¡×È¯É½¡¡°ìÉôÈòÆñ»Ø¼¨Â³¤¯
´ä¼ê¸©ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ç¡¢ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Ï9Æü¸á¸å5»þ¡¢²ÐºÒ¤ÎÄÃ°µ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¡¦Þ¼¾åÀ¶»ÔÄ¹¡Ö±ä¾Æ³ÈÂç¤Î´í¸±¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ËÜÆü¡¢¤³¤³¤ËÄÃ°µ¤òÀë¸À¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
Âçµ¬ÌÏ¤Ê»³ÎÓ²ÐºÒ¤«¤é12ÆüÌÜ¡£ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Ï9Æü¸á¸å5»þ¡¢²ÐºÒ¤òÄÃ°µ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈòÆñ½ê¤ÇÄÃ°µ¤ÎÀë¸À¤òÊ¹¤¤¤¿¿Í¤Ï¡½¡£
ÈòÆñÃæ¤ÎÀôØª¤µ¤ó¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¤À¤Ê¤È¤Û¤Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤È¡¢Àè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¡×
Èï³²¤ÎÂç¤¤µ¤¬½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÊª¤ÎÈï³²¤Ï210Åï¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¬¤Î2.7ÇÜ¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ÔÆâ4¤Ä¤ÎÃÏ¶è¤Ç¤Ï9Æü¸á¸å1»þ¡¢ÈòÆñ»Ø¼¨¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÈòÆñ½ê¤«¤é¼«Âð¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤Ï¡¢Èè¤ì¤òÌþ¤ä¤¹´Ö¤â¤Ê¤¯ÊÒÉÕ¤±¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢979À¤ÂÓ¡¢2424¿Í¤Ø¤ÎÈòÆñ»Ø¼¨¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Ï¡¢10ÆüÀµ¸á¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÏ°è¤ÇÈòÆñ»Ø¼¨¤ò²ò½ü¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
½»Âð,
ºë¶Ì,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Êè,
Áòµ·,
¿À»ö