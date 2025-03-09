¡Ú¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Û¡¡¡Ö¥»¡¼¥Ö´ü´Ö½ªÎ»¡×¡¡·ý¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤ËÈ¯É½
8Æü¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥»¡¼¥Ö´ü´Ö½ªÎ»¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Û¡¡¡Ö¥»¡¼¥Ö´ü´Ö½ªÎ»¡×¡¡·ý¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤ËÈ¯É½
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥»¡¼¥Ö´ü´Ö½ªÎ»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î·ý¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤ÈÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2·î28Æü¤ÎX¤Ç¤Ï¡Ö¤Ü¤Á¤Ü¤Á¥»¡¼¥Ö´ü´Ö¤ò½ª¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯12·î30Æü¡ÖÂè66²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ÇºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£12·î31Æü¤Ë¤Ï¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤È¤È¤·9·î¡¢ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢º£Ç¯1·î1Æü¤Ë¡Ö³èÆ°µÙ»ß¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢³èÆ°¥»¡¼¥Ö¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¡×¤È³èÆ°¥»¡¼¥Ö¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û