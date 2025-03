大将戦を制し右腕を突きあげたカワノ選手

「ストリートファイター6」の世界最強チームを決めるCAPCOM公式大会「Street Fighter League: World Championship 2024」が2025年3月9日、両国国技館で開催。日本代表・Good 8 Squadと北米代表・FlyQuestによる決勝戦を70pt-50ptで制し、Good 8 Squadが優勝に輝いた。

日本代表・Good 8 Squadの4選手

Good 8 Squadリーダーのガチくん選手

Good 8 Squadは優勝賞金8万ドルを獲得

カワノ選手

YHC-餅選手

ぷげら選手

グループステージ順位

決勝一巡目リザルト

決勝二巡目リザルト

FlyQuestは三巡目オーダーで全選手がキンバリーを使用

■バトンを繋いだ“逆転勝利”グループステージでは、3試合を終えて全チームが1勝1敗と勝ち星が並ぶ結果に。日本代表・Good 8 Squadが50ptを獲得し1位、FlyQuest(北米代表)は40ptで2位で決勝に進出を決めた。決勝では、1位のGood 8 Squadがホームチームでスタート。Psycho選手が2-1でカワノ選手を下しFlyQuestが先制するも、中堅戦ではガチくん選手がストレートでSHINE選手に勝利しすかさずイーブンに持ち込む。20ptを大将戦はフルセットにもつれた接戦をPunk選手が掴み取り、一巡目を終えて10-30でFlyQuestが20ptをリードする展開となった。二巡目は先鋒・中堅戦をFlyQuestが勝利し、大将戦を勝利すれば優勝という状況に。土壇場に立たされたGood 8 Squadは、大将・カワノ選手がEVO 2024の覇者・Punk選手を3-0で封じ、20ptを追加するとともに三巡目へ繋げる。三巡目、FlyQuestは3選手すべてがキンバリーを使用するオーダーを提出。これに対し、先鋒のぷげら選手、ガチくん選手が連勝。50pt対50ptに追いつき、三巡目大将戦での決着が決まった。二巡目同様カワノ選手VSPunk選手の組み合わせとなった大将戦。キンバリーをピックしたPunk選手が2セットを先取する展開に、カワノ選手の豪鬼の猛攻で2セットを取り返す。フルラウンドフルセットの大将戦はカワノ選手が3セット目を奪い、70ptに到達。Good 8 Squadの勝利が決まった。■Street Fighter League: World Championship 2024概要日本代表・北米代表・ヨーロッパ代表の3チームによって争われる本大会。試合は先鋒戦・中堅戦・大将戦に分かれて各チーム1人が対戦。各マッチの勝利チームは先鋒・中堅戦勝利(3本勝負・2セット先取)で10pt、大将戦勝利(5本勝負・3セット先取)で20ptを獲得し、予選のグループステージでは獲得ポイントが上回ったチームが、決勝は勝利ポイントに到達したチームが勝利となる。予選のグループステージでは3チームの総当たり戦が行われ、3試合を終えて各チームの勝利数で順位を決定。上位2チームが決勝に進出する。なお、勝利数が並んだ場合は獲得ポイント数>獲得バトル数(得失点)>獲得ラウンド数(得失点)の順に高いチームが上位となる。決勝では先鋒・中堅戦・大将戦を1巡とし、1巡ごとにホーム・アウェイを入れ替えて実施。70ptを先取したチームが勝利となる。予選・決勝ともに、アウェイチームは先鋒戦・中堅戦・大将戦の出場選手と使用キャラクターを事前に申告。ホームチームはアウェイチームのオーダーを確認後、出場選手・使用キャラクターを決定できる。■グループステージ リザルト【MATCH 1】ホーム:Ninjas in Pyjamas(ヨーロッパ代表) アウェイ:Good 8 Squad(日本代表)先鋒:● Phenom(Cキャミィ) 1-2 ガチくん(Cラシード) 〇中堅:● Big Bird(Cラシード) 1-2ぷげら(Cジュリ) 〇大将:● AngryBird(C豪鬼) 2-3 カワノ(C豪鬼) 〇●Ninjas in Pyjamas 0pt-40pt Good 8 Squad〇【MATCH 2】ホーム:Good 8 Squad(日本代表) アウェイ:FlyQuest(北米代表)先鋒:○ カワノ(C豪鬼) 2-0 Psycho(Cキンバリー) ●中堅:● YHC-餅(Cダルシム) 1-2 SHINE(Cキンバリー) 〇大将:● ぷげら(Cジュリ) 2-3 Punk(Cキャミィ) 〇●Good 8 Squad 10pt-30pt FlyQuest〇【MATCH 3】ホーム:FlyQuest(北米代表) アウェイ:Ninjas in Pyjamas(ヨーロッパ代表)先鋒:● ChrisCCH(Cテリー) 0-2 Phenom(Cキャミィ) 〇中堅:○ SHINE(Cキンバリー) 2-0 Big Bird(Cラシード) ●大将:● Punk(Cキャミィ/Cキンバリー) 1-3 AngryBird(Cケン) 〇●FlyQuest 10pt-30pt Ninjas in Pyjamas〇■ファイナル リザルト【一巡目】ホーム:Good 8 Squad(日本代表) アウェイ:FlyQuest(北米代表)先鋒:● カワノ(C豪鬼) 1-2 Psycho(Cキンバリー) 〇中堅:〇 ガチくん(Cラシード) 2-0 SHINE(Cキンバリー) ●大将:● ぷげら(Cジュリ) 2-3 Punk(Cキャミィ) 〇Good 8 Squad 10pt-30pt FlyQuest【二巡目】ホーム:FlyQuest(北米代表) アウェイ:Good 8 Squad(日本代表)先鋒:〇 Psycho(Cキンバリー) 2-1 ガチくん(Cラシード) ●中堅:〇 ChrisCCH(Cエド) 2-1 ぷげら(Cジュリ) ●大将:● Punk(Cキャミィ) 0-3 カワノ(C豪鬼) 〇FlyQuest 50pt-30pt Good 8 Squad【三巡目】ホーム:Good 8 Squad(日本代表) アウェイ:FlyQuest(北米代表)先鋒:〇 ぷげら(Cジュリ) 2-1 Psycho(Cキンバリー) ●中堅:〇 ガチくん(Cラシード) 2-1 SHINE(Cキンバリー) ●大将:〇 カワノ(C豪鬼) 3-2 Punk(Cキンバリー) ●〇Good 8 Squad 70pt-50pt FlyQuest●