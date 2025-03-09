Îó¼ÖÊÝ¼é¤ÎÂè°ìÀþ»Ù¤¨¤ë½÷ÀÀ°È÷»Î¥Á¡¼¥à¡¡Ãæ¹ñ¹õÎµ¹¾¾Ê
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥Ï¥ë¥Ó¥ó3·î9Æü¡Û¹õÎµ¹¾¾Ê¤ÇÅ´Æ»¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÃæ¹ñÅ´Ï©¥Ï¥ë¥Ó¥ó¶É½¸ÃÄ¤Î¥Ï¥ë¥Ó¥óµ¡Ì³ÃÊ¡Êµ¡´Ø¶è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½÷ÀÀ°È÷»Î¤é¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤ÇÀ°È÷¹©¾ì¤ÎÎó¼Ö¤òÅÀ¸¡¡¢½¤Íý¤·¡¢½Õ¤Î¹Ìºî½àÈ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ºîÊª¤Î¼ï¤äÈîÎÁ¡¢ÇÀ¶Èµ¡³£¤Ê¤É¤ò°ÂÁ´¤ËÍ¢Á÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¥ë¥Ó¥óµ¡Ì³ÃÊ¤ÏÃÏ¶èºÇÂç¤ÎÀ°È÷»ÜÀß¤È¤·¤Æ9·Á¼°205Âæ¤Îµ¡´Ø¼Ö¤È¥Á¥Á¥Ï¥ë¤ä¥¸¥ã¥à¥¹¡¢²´Ã°¹¾¤Ê¤É¤ÎÃæ·ÑÍ¢Á÷ÍÑµ¡´Ø¼Ö¤ÎÀ°È÷¡¢Î×»þ½¤Íý¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÆü120Âæ°Ê¾å¤¬Æ±¹©¾ì¤ò½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡½÷ÀÀ°È÷»Î¥Á¡¼¥à¤Ï2023Ç¯¤ÎÀßÎ©¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÊ¿¶ÑÇ¯Îð24ºÐ¡¢³Ø»Î¹æ¤ò»ý¤Ä7¿Í¤Ç¹½À®¡£¼ç¤ËÎó¼Ö¤Î¸¡ºº¤ÈÊÝ¼é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/²¦¾¾¡Ë