¸þ°æ¹¯Æó¡¢½é¤Î¥¿¥¤BL¥É¥é¥Þ¼ç±é¡ÖSnow Man¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡ÖSnow Man¡×¤Î¸þ°æ¹¯Æó¡Ê30¡Ë¤¬8Æü¡¢¥¿¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖDating Game¡Ê²¾Âê¡Ë¡×µ§´ê¼°¡õµ¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
Á´ÊÔ¥¿¥¤¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥Ö¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ç¡¢°Û¤Ê¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤ÄÆó¿Í¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤âå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¸þ°æ¤Ï¥¿¥¤¥É¥é¥Þ»Ë¾å½é¤ÎÆüËÜ¿Í¼ç±é¤È¤·¤ÆÁ´ÊÔ¥¿¥¤¸ì¤Ç¤Î±éµ»¤ËÄ©¤ß¡¢¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤ò¥¿¥¤¤ÎÇÐÍ¥March¡áChutavuth Pattarakampol ¡Ê¥Þ¡¼¥Á¡á¥Á¥å¥¿¡¼¥¦¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥¿¥é¥¬¥à¥Ý¥ó¡¢31¡Ë ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
March¤Ï¸þ°æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥×¥í°Õ¼±¤¬¹â¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¹¯Æó¤¬ËÍ¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¿Í¤Ç¡¢·ë¹½¥®¥ã¥°¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤â¤Ç¤¤ëÊý¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¸þ°æ¤Ë¡Ö¥®¥ã¥°¤ò¸À¤Ã¤Æ¤è¡×¤ÈÌµÃã¤Ö¤ê¤â¡£¤½¤ì¤Ë¸þ°æ¤Ï¥¿¥¤¸ì¤Ç¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¥¿¥¤¸ì¤ÏÆñ¤·¤¹¤®¤ë¤è¡ª¡×¤È¥®¥ã¥°¤ò¥Ó¥·¥Ã¤È¥¥á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸þ°æ¤Ï¼ç±é¤È¤·¤Æ¡Ö¥¿¥¤¤Î¥É¥é¥Þ¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÆüËÜ¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØSnow Man¡Ù¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¿¥¤¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÍ¥¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£March¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡¢±éµ»¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£´é¤â¤¤ì¤¤¤À¤·¡¢¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤È¤Û¤á¤Þ¤¯¤ê¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇMarch¤µ¤ó¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ç¤â¤«¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤Ïº£Ç¯¡¢¥¿¥¤¡ÖWorkpoint TV¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
»ûÅÄ²°,
¥À¥¤¥¹,
ÆÁÅç,
ºßÂð°åÎÅ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥Û¥Æ¥ë,
¾²ÃÈË¼,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Áòµ·