Âè48²óÍûÁêÐÑÇÖÃË»ÒÂåÉ½¥Áー¥à1¼¡¹ç½É³«ºÅ¡Ä¶¯²½Áª¼ê22Ì¾¤òÈ¯É½
¡¡3·î9Æü¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÏ¢ÌÁ¤Ï¡¢¡ÖÂè48²óÍûÁêÐÑÇÖÆü¡¦´ÚÂç³ØÂåÉ½¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¥µ»Âç²ñ¡×¤Ø¸þ¤±¡¢3·î12Æü¤è¤êÌ£¤ÎÁÇ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂè1¼¡¶¯²½¹ç½É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¯²½Áª¼ê22Ì¾¤Î¶¯²½Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÍûÁêÐÑÇÖ¤Ï1978Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Îò»Ë¤¢¤ëÂç²ñ¤Ç¡¢Æü´Ú¤Î³ØÀ¸ÂåÉ½¤¬ÇÆ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¤¡¢º£Ç¯¤Ï¤Ç48²óÌÜ¤ò¿ô¤¨¤ë¡£ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¸òÂå¤Ç³«ºÅ¤·¡¢º£²ó¤Ï´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
◾️Âè48²óÍûÁêÐÑÇÖÆü¡¦´ÚÂç³ØÂåÉ½¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¥µ»Âç²ñ ÃË»ÒÂåÉ½¥Áー¥àÂè1¼¡¶¯²½¹ç½É¥á¥ó¥Ðー
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¥Áー¥à¥êー¥Àー¡¿¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡¡ÌÖÌîÍ§Íº¡ÊÇò鷗Âç³Ø¡Ë
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³ー¥Á¡¡Ïª¸ýÎ¼ÂÀ¡ÊÂçºå»º¶ÈÂç³Ø¡Ë
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³ー¥Á¡¡À¾ÈøµÈ¹°¡ÊÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¡Ë
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³ー¥Á¡¡Ãçß·æÆÂç¡ÊÃÞÇÈÂç³Ø¡Ë
¥È¥ìー¥Êー¡¡´Øº¬ÍªÂÀ¡ÊÄëµþÊ¿À®Âç³Ø¡Ë
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥È¥ìー¥Êー¡¡Æ£ËÜÍ³°Ô¡ÊÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¡Ë
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥È¥ìー¥Êー¡¡´äËÜ¸¼¼¡¡ÊÃÞÇÈÂç³Ø¡Ë
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¡ÃÝÆâÏÂ¹¬¡ÊÇò鷗Âç³Ø¡Ë
¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¡¹¬ÃÏ¤¢¤¹¤«¡ÊÅì³¤Âç³Ø¡Ë
¡ÚÁª¼ê¡Û22Ì¾
ÄÍËÜÃÒÍµ¡ÊPG¡¿180¥»¥ó¥Á¡¿ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¡¿3Ç¯¡Ë
ÃæÅèÀµ¶Æ¡ÊPF¡¿190¥»¥ó¥Á¡¿Ì¾¸Å²°³Ø±¡Âç³Ø¡¿3Ç¯¡Ë
º´Æ£ÎÃÀ®¡ÊPG¡¿173¥»¥ó¥Á¡¿Çò鷗Âç³Ø¡¿3Ç¯¡Ë
Ê¡ÅÄ·ò¿Í¡ÊSF¡¿194¥»¥ó¥Á¡¿ÃÞÇÈÂç³Ø¡¿3Ç¯¡Ë
ÅÄÃæÎ®²Å½£¡ÊPF¡¿194¥»¥ó¥Á/ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¡¿3Ç¯¡Ë
»³ËÜ°¦ºÈ¡ÊPG/163¥»¥ó¥Á¡¿¿ÀÆàÀîÂç³Ø¡¿3Ç¯¡Ë
¿·°æ³Ú¿Í¡ÊSF¡¿190¥»¥ó¥Á¡¿ÆüËÜÂç³Ø¡¿3Ç¯¡Ë
¹ìÎ°°Ý¡ÊPG¡¿169¥»¥ó¥Á¡¿Åì³¤Âç³Ø¡¿2Ç¯¡Ë
ÆâÆ£À²¼ù¡ÊPG¡¿188¥»¥ó¥Á¡¿Çò鷗Âç³Ø¡¿2Ç¯¡Ë
ÄÍÅÄÂçÀ»¡ÊPF¡¿196¥»¥ó¥Á¡¿ÌÀ¼£Âç³Ø¡¿2Ç¯¡Ë
¶¥¢¥êー¥à¡ÊC¡¿198¥»¥ó¥Á¡¿Çò鷗Âç³Ø¡¿2Ç¯¡Ë
»³ÅÄÅ¯ÂÁ¡ÊPG¡¿188¥»¥ó¥Á¡¿ÆüËÜÂç³Ø¡¿2Ç¯¡Ë
¾®ß·ÈôÍª¡ÊSF¡¿190¥»¥ó¥Á¡¿ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¡¿2Ç¯¡Ë
¹À¥Þ«À¸¡ÊSF¡¿190¥»¥ó¥Á¡¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡¿2Ç¯¡Ë
ºäËÜ¹¯À®¡ÊSG¡¿194¥»¥ó¥Á¡¿ÃÞÇÈÂç³Ø¡¿2Ç¯¡Ë
ÃæÀîÃÎÄê¿¿¡ÊPF¡¿192¥»¥ó¥Á¡¿Åì³¤Âç³Ø¡¿2Ç¯¡Ë
ÉðÆ£½ÓÂÀÏ¯¡ÊSF¡¿190¥»¥ó¥Á¡¿ÌÀ¼£Âç³Ø¡¿2Ç¯¡Ë
º´Æ£Í§¡ÊF¡¿189¥»¥ó¥Á¡¿Åì³¤Âç³Ø¡¿1Ç¯¡Ë
¥¢¥Ô¥¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯âÃ¡ÊC¡¿197¥»¥ó¥Á¡¿Àì½¤Âç³Ø¡¿1Ç¯¡Ë
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¥·¥çー¥óè½²»¡ÊPF¡¿197¥»¥ó¥Á¡¿Çò鷗Âç³Ø¡¿1Ç¯¡Ë
Âç´Ü½¨ÂÀ¡ÊPF¡¿200¥»¥ó¥Á¡¿Åì³¤Âç³Ø¶å½£¡¿1Ç¯¡Ë
¿¼ß·ºùÂÀ¡ÊC¡¿200¥»¥ó¥Á¡¿Ãæ±ûÂç³Ø¡¿1Ç¯¡Ë
¢¨Ê¿¶Ñ¡§189.2¥»¥ó¥Á