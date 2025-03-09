ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤â½é¤Î¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¡¡ÎëÌÚÀ¿Ìé¤ÏOPÀï½é¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡ª¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¡¦¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡×¤òÈäÏª
¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°³«Ëë¤Þ¤Ç¤¢¤È9Æü¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê30¡Ë¤Ë¡¢ÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¡Ê30¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê38¡Ë¡¢³«Ëë¤Ø¸þ¤±¡¢9Æü¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È½é¡É¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÂçÃ«¥Õ¥¡¥ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç4»î¹çÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤ÇÂÇÎ¨4³äÄ¶¤¨¤ÈÀä¹¥Ä´¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Âè1ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£
Â³¤¯Âè2ÂÇÀÊ¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Ç·Þ¤¨¤¿7µåÌÜ¡£
Æâ³Ñ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¼ê¤¬½Ð¤º¡¢»°¿¶¡£
¥ª¡¼¥×¥óÀï¡È½é¡É¤Î1»î¹ç2»°¿¶¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÂè3ÂÇÀÊ¡¢¤³¤Á¤é¤â¡È½é¡É¤È¤Ê¤ë¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÁª¤Ö¤È¡¢Êâ¤«¤»¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡£
·ë¶É¡¢ÂçÃ«¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¡È½é¡É¤Î¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÁª¼ê¤Ï¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Ë2ÈÖ¡¦¥é¥¤¥È¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢º¸Ãæ´Ö¤Ø¥ª¡¼¥×¥óÀï¡È½é¡É¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡ª
18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î³«ËëÀï¤ØÂÔË¾¤Î°ìÈ¯¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡È½é¡ÉÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÁª¼ê¤Ï¡¢²þÎÉÃæ¤ÎÊÑ²½µå¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¡¦¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡×¤òÈäÏª¡£
½Ä¤ÎÊÑ²½¤òÁý¤ä¤·¤¿µå¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
3²óÅÓÃæ¤Þ¤ÇÅê¤²¡¢2¼ºÅÀ¤âÃ¥¤Ã¤¿»°¿¶¤Ï3¤Ä¡£
¥á¥¸¥ã¡¼¤Î·ã¤·¤¤À¸Â¸¶¥Áè¤òÃÎ¤ë38ºÐ¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÊÑ²½µå¤ò¡È½é¡É¤á¤Æ»î¤¹¤Ê¤ÉÄ´À°¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡§
¡ÊÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡Ë¡ÈËÜÅö¤Ë»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¡£¡È»à¤Ê¤Ê¤¤¡É¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¿¤Ó¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ï¤â¤¦Åê¤²¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¡È¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¡£