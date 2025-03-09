TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

°Û¾ïµ¤¾Ý¤Î±Æ¶Á¤Ç°ÛÎã¤Î¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÀÅ²¬¸©²ÏÄÅÄ®¤Î²ÏÄÅºù¤Þ¤Ä¤ê¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¤¬ºÇ½ªÆü¡£Ä®Æâ¤Î´Ñ¸÷ÇÀ±à¤Ç¤Ï¡¢Íè±à¼Ô¤¬ºù¤Î²¼¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡¢¤³¤¿¤Ä¤ËÆþ¤Ã¤Æ²Ö¸«¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

ÎãÇ¯¡¢2·î¤Ë¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤ë²ÏÄÅºù¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏµîÇ¯¤Î½ë¤µ¤ä´¨ÇÈ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç³«²Ö¤¬2½µ´Ö¤Û¤ÉÃÙ¤ì¡¢²ÏÄÅºù¤Þ¤Ä¤ê¤Ï9Æü´Ö±äÄ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¹âÂæ¤Ë¤¢¤ë¤³¤ÎÇÀ±à¤Ç¤Ï¡¢4Æü¤Û¤ÉÁ°¤Ë¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤À1½µ´Ö¤Û¤É¤Ï²ÏÄÅºù¤Î²Ö¸«¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£