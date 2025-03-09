¡Ú¶ÌÌî¶¥ÎØ¡¦£Ç·À¥¸Í¤Î²¦»ÒÇÕÁèÃ¥Àï¡ÛÃ±µ³¤ÎµÈÅÄÂóÌð¤¬ÆÍ¤È´¤±Í¥¾¡¡ÖÅöÌÌ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤¹¡×
¡¡¶ÌÌî¶¥ÎØ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿£Ç·¡Ö³«Àß£·£´¼þÇ¯µÇ°¡¡À¥¸Í¤Î²¦»ÒÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤Ï£¹Æü¡¢ºÇ½ªÆü¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡££±£²£Ò·è¾¡¤ÏÃ±µ³¤ÎµÈÅÄÂóÌð¡Ê£²£¹¡á°ñ¾ë¡Ë¤¬¤è¤É¤ß¤Î¤Ê¤¤Áö¤ê¤ÇÆÍ¤È´¤±¾¡Íø¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â£µ£²£°Ëü±ß¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡££Ç·Í¥¾¡¤ÏºòÇ¯£¶·î¼è¼ê°ÊÍè¡¢£·²óÌÜ¡£
¡¡£±·îÎ©ÀîµÇ°¤ÎÍî¼Ö¤Ç±¦º¿¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¤¿Ç¯ÌÀ¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¼ê½Ñ¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÎý½¬¤ò»Ï¤á¤¿¡×¤È¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÀ®¸ù¡££²·îË¶¶£ÇµÁ´ÆüËÜÁªÈ´¤Ç¤Ï·è¾¡¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢º£²ó¤Ï£Ç·Í¥¾¡¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö´ðÁÃÅª¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¤Ä¤¯¤êÄ¾¤·¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¥±¥¬¤ò¤¹¤ëÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤µÓ¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·è¾¡¤Ï¡Ö½à·è¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»Å³Ý¤±¤è¤¦¡£µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤é¹Ô¤³¤¦¡×¤È½¸Ãæ¡¢ÊÌÀþ¤À¤Ã¤¿Ãæ»Í¹ñÀª¤¬¤ä¤ê¹ç¤¦Î®¤ì¤ò»ÅÎ±¤áÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯£Æµ¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢ÅöÌÌ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï£µ·î¡Ê£´·î£²£¹Æü³«Ëë¡Ë¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Ï£Çµ¤ò¾¡¤Æ¤ëµÓ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëµÓÎÏ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£