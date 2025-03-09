Mrs. GREEN APPLE、原宿をミセス一色に染める＜MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU＞開催決定
Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を記念して3月24日より、＜MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU＞の開催が決定した。同企画のために撮り下ろされたキービジュアルも公開されている。
◆Mrs. GREEN APPLE 画像
＜MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU＞は、商業施設とのコラボレーションやPOP-UP STORE開催など原宿エリア一帯で様々な企画を実施するというもの。東急プラザ表参道『オモカド』、東急プラザ原宿『ハラカド』のエントランスジャック、竹下通りではミセスの楽曲がBGMとして流れるほか、ラッピングバスも走行する。
なお、＜MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK＞はこの夏、『MIYASHITA PARK』『ららぽーと』等の三井不動産の大型商業施設および、丸井の商業施設『マルイ』『モディ』での全国展開も予定している。
■＜MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU＞
※UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUのみ4月13日(日)まで
開催場所：東急プラザ表参道『オモカド』、東急プラザ原宿『ハラカド』、UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUほか原宿エリア
▼開催内容
・東急プラザ表参道『オモカド』＆東急プラザ原宿『ハラカド』エントランスジャック、コラボレーション
・ラッピングバスの走行 ※乗車することはできません
・POP-UP STORE
・竹下通りBGM
・デジタルスタンプラリー ※詳細は後日発表予定
・コラボメニュー ※詳細は後日発表予定
■『MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU POP-UP STORE』
期間：2025年3月24(月)〜2025年4月13日(日)
営業時間：11:00〜20:00 (最終入場19:30)
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-20-6 (JR山手線 原宿駅 竹下口 徒歩3分)
決済方法：現金・クレジットカード・電子マネー(VISA・Masters・American Express・Discover・Diners・JCB・交通IC・ID・QUICPay・PayPay・d払い・楽天ペイ・au PAY・メルペイ・WeChat Pay・Alipay+)
https://store-harajuku.universal-music.co.jp/
▼東急プラザ表参道『オモカド』5階 LOCUL内イベントスペース
期間：2025年3月24(月)〜2025年4月6日(日)
営業時間：11:00〜20:00 (最終入場19:30)
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4⁻30⁻3(千代田線・副都心線「明治神宮前」駅 出口5 徒歩1分)
決済方法：現金・クレジットカード・電子マネー (VISA・Masters・American Express・Discover・Diners・JCB・交通IC・ID・QUICPay・PayPay・d払い・楽天ペイ・au PAY・WeChat Pay・Alipay+)
https://www.tokyu-plaza.com/omokado/
※混雑緩和のため、事前予約制とさせていただきます。ご来店希望の方は、特設サイトより詳細をご覧ください。
また、＜MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU＞グッズは、オンライン先着販売、オンライン受注販売も予定
●購入個数制限
お一人様1会計につき各商品2点までご購入いただけます。
※下記商品は購入制限数が異なります。
・Tシャツなどサイズ展開がある商品はサイズ問わず2点まで
・MGA Special Photo Card Set “LANDMARK IN HARAJUKU”は17点まで
・LANDMARK IN HARAJUKU ガチャは11点まで
・販売状況によって購入制限個数は変更となる可能性がございます。予めご了承ください。
（問）ユニバーサル ミュージック クリエイティブ カスタマーサービス・センター：https://inquiriesform.jp/umc-contact
■アニバーサリーベストアルバム『10』＋ Blu-ray / DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』同時リリース
▼『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』
【初回生産限定盤(CD+Blu-ray+GOODS)】
UPCH-29493 20,000円(税抜)/ 22,000円(税込)
・CD『10』
・Blu-ray「Studio Session Live #4」
・Blu-ray「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」
・MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』グッズセット
※「MAGICAL CODE」配布対象
【初回生産限定盤(CD+DVD+GOODS)】
UPCH-29494 19,500円(税抜)/ 21,450円(税込)
・CD『10』
・Blu-ray「Studio Session Live #4」
・2DVD「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」
・MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』グッズセット
※「MAGICAL CODE」配布対象
●MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』グッズセット詳細
・『10』LPサイズフォトポスター (13枚)
・『10』ゲームシャツ (ワッペン10種付き)
・『10』CDディスプレイスタンド
・『10』スラップ式ラバーバンド
・『10』レンチキュラーフォトカード
・MGA Official Light Stick ミニチュア -MGA MAGICAL 10 YEARS ver.-
※『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』を確実に入手したい方は、2025年3月25日(火)までのご予約をお勧めいたします。
●チェーン別オリジナル特典
・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タンブラー＋A3クリアポスター Type-A
・タワーレコード：カトラリーセット＋A3クリアポスター Type-B
・HMV：コンパクトミラー＋A3クリアポスター Type-C
・@Loppi：フレークシール(なりきり！からあげクン デザイン入り)付マルチケース＋A3クリアポスター Type-C
・TSUTAYA：A3クリアカレンダー (2025年7月〜)＋A3クリアポスター Type-D
・Amazon：アクリルコースター＋A3クリアポスター Type-E
・楽天ブックス：スマホショルダー+A3クリアポスター Type-F ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け
・セブンネットショッピング：マフラータオル＋A3クリアポスター Type-G
・Neowing/CDJAPAN：ステッカー＋A3クリアポスター Type-H
・WonderGOO/新星堂：ステッカー＋A3クリアポスター Type-I
・その他一般店：ステッカー＋A3クリアポスター Type-J
※Neowing/CDJAPAN、WonderGOO/新星堂、その他一般店のステッカーは同一絵柄となります。
※正式な特典絵柄は追って発表いたします。
■MGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』
予約リンク：https://lnk.to/mga_10
【初回限定盤(CD+Blu-ray)】
UPCH-29495 4,000円(税抜) / 4,400円(税込)
※「MAGICAL CODE」配布対象
【初回限定盤(CD+DVD)】
UPCH-29496 3,700円(税抜) / 4,070円(税込)
※「MAGICAL CODE」配布対象
【通常盤(CD)】
UPCH-20693 3,000円(税抜) / 3,300円(税込)
※「MAGICAL CODE」対象
【MAGICAL PRICE盤(CD)】
UPCH-29497 1,800円(税抜)/ 1,980円(税込)
※初回生産限定
※歌詞ブックレット無し(歌詞閲覧用QRコード付き) / 2Pケース
※「MAGICAL CODE」対象外
▼CD収録内容
「ニュー・マイ・ノーマル」「ダンスホール」「Soranji」「ケセラセラ」「ライラック」「ダーリン」含む全19曲収録予定
●初回限定盤(Blu-ray, DVD)映像収録内容
＜Studio Session Live #4＞
「StaRt」「リスキーゲーム」「L.P」「VIP」「ゼンマイ」「道徳と皿」収録予定
●チェーン別オリジナル特典内容
・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タンブラー
・タワーレコード：カトラリーセット
・HMV：コンパクトミラー
・@Loppi：フレークシール(なりきり！からあげクン デザイン入り)付マルチケース
・TSUTAYA：A3クリアカレンダー (2025年7月〜)
・Amazon：アクリルコースター
・楽天ブックス：スマホショルダー ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け
・セブンネットショッピング：マフラータオル
・その他一般店：ステッカー
※正式な特典絵柄は追って発表いたします。
■Blu-ray / DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』
予約リンク：https://lnk.to/mga_Harmony
【通常盤(Blu-ray)】
UPXH-20146 6,000円(税抜)/ 6,600円(税込)
※「MAGICAL CODE」対象外
【通常盤(2DVD)】
UPBH-20335/6 5,500円(税抜)/ 6,050円(税込)
※「MAGICAL CODE」対象外
▼収録内容
＜Opening＞
Magic
Hug
ライラック
嘘じゃないよ
ANTENNA
光のうた
SoFt-dRink
ア・プリオリ
Dear
＜Interlude＞
クダリ
StaRt
ケセラセラ
They are
コロンブス
Part of me
norn
Soranji
familie
Feeling
●特典映像
Documentary -- Episode 8 Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”
●チェーン別オリジナル特典内容
・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：A3クリアポスター Type-A
・タワーレコード：A3クリアポスター Type-B
・HMV / @Loppi：A3クリアポスター Type-C
・TSUTAYA：A3クリアポスター Type-D
・Amazon：A3クリアポスター Type-E
・楽天ブックス：A3クリアポスター Type-F
・セブンネットショッピング：A3クリアポスター Type-G
・Neowing/CDJAPAN：A3クリアポスター Type-H
・WonderGOO/新星堂：A3クリアポスター Type-I
・その他一般店：A3クリアポスター Type-J
※Type-AからType-Jの絵柄は「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」ライブ写真全10種類(公演日違い)となります。
※正式な特典絵柄は追って発表いたします。
■予約購入特典「MAGICAL CODE」に関して
［第一弾］『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜』
OFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」年会員＋CD予約購入者限定 最速先行 (※年会員対象)
※MAGICAL PRICE盤は予約購入特典「MAGICAL CODE」配布対象外となります。
※「MAGICAL CODE」使用方法：https://lnk.to/mga_magicalcode
※「MAGICAL CODE」の使用方法、特典内容は今後複数ご用意し、順次ご案内する予定です。
※詳細はMrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE(https://mrsgreenapple.com/ )にて発表いたします。すべて発表されるまで、「MAGICAL CODE」を大切に保管してください。
◯店舗
配布期間：2月18日(火)18:00〜5月31日(土)
※店舗毎に「MAGICAL CODE」配布数に限りがございますので、お早めにご予約ください。
▼対象店舗
・HMV 全店
・TOWER RECORDS全店
・TSUTAYA RECORDS ※一部店舗除く
◯オンラインショップ
予約期間：2月18日(火)18:00〜
※予約終了日は各ショップによって異なります。詳しくは各ショップページにてご確認ください。
▼対象店舗
・UNIVERSAL MUSIC STORE
・MGA OFFICIAL STORE(日本国外在住者向け / for residents outside of Japan)
・Amazon.co.jp
・HMV&BOOKS online
・@Loppi(LAWSON店内Loppi端末)
・TOWER RECORDS ONLINE
・楽天ブックス
・セブンネットショッピング
・Neowing/CDJAPAN
※商品1点を前金にてご予約につき、「MAGICAL CODE」を1つ差し上げます。
※「MAGICAL CODE」の付与方法、時期は対象店によって異なります。
・店舗：ご予約時に「MAGICAL CODE」を記載した用紙を差し上げます。
・オンラインショップ：「MAGICAL CODE」の付与方法、時期は各ショップによって異なります。各オンラインショップの商品ページに記載されている内容をご確認ください。
■CDを気軽に楽しむためのオーディオデバイスも同時発売
PDZN-1254 7,500円(税抜) / 8,250円(税込)
主要仕様：CD再生/停止/早送り/後戻し
全曲リピート/プログラム再生(20曲)
音飛び防止機能(60秒)
誤作動防止ロックキー
電源:単三乾電池2本(別売)、DC4.5V外部電源(別売)
対応メディア：CD-R/RW
ヘッドホン出力：φ3.5mmステレオミニジャック
付属品:取扱説明書、イヤホン
サイズ：(幅)140 x (高さ)27 x(奥行)140mm
製品重量：約200g(電池含まず)
※本製品にイヤホンが付属しておりますが、音質はカジュアルなものになりますので予めご了承ください。 また、本製品はお手持ちのジャックがあるイヤホン／ヘッドホンでもご使用いただけます。
※本製品は、Bluetoothは非対応となります。
https://store.universal-music.co.jp/product/d2zn1189/
▼MGA ヘッドホン
PDZN-1255 4,500円(税抜) / 4,950円(税込)
ドライバー：40mm
周波数特性：20〜20000Hz
対応インピーダンス：32Ω
ヘッドホン感度：116dB
ヘッドホンプラグ：φ3.5mmステレオミニジャック
サイズ：160×145×60mm
重量：約60g
※本製品は、当時の商品ボディを再現した商品となります。
※音質はカジュアルなものになりますので予めご了承ください。
※本製品は、Bluetoothは非対応となります。
https://store.universal-music.co.jp/product/pdzn1255/
・予約受付：2月18日(火)〜3月10日(月)正午
・購入数制限：お一人様一回限り二点まで
・事前決済のみ：クレジットカード、コンビニ前払い
■＜MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜＞
open15:30 / start18:00 / 終演予定21:00
7月27日(日) 神奈川・山下ふ頭特設会場
open15:30 / start18:00 / 終演予定21:00
※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。
▼販売席種：
・Ringo Jamシート：20,000円(税込) 特典グッズ付(ファンクラブ会員限定)＋全来場者ノベルティ付
※Ringo Jamシートは「顔写真登録“あり”のチケット」での入場となり、事前に入場される皆さま(同行者含む)の顔写真登録が必要になります。
・指定席：14,800円(税込)全来場者ノベルティ付
・ファミリーシート(着席指定)：14,800円(税込) 全来場者ノベルティ付
https://mrsgreenapple.com/feature/anniversary_live
■デビュー10周年企画
10周年を記念して制作された新たなロゴを発表
▼MGA MAGICAL 10 YEARS CONCEPT PHOTO
10周年を記念して制作された新たなCONCEPT PHOTOを発表
▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BEST ALBUM
デビュー10周年を記念したベストアルバム『10』を2025年7月8日(火)にリリース
▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE
2025年7月26日(土)、27日(日)に神奈川県横浜市・山下ふ頭でミセス史上最大規模となる2日間10万⼈動員予定のライブを開催
▼MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK
全国の商業施設とコラボレーションが決定。春、東急不動産の「オモカド」、「ハラカド」や「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」などとのコラボカフェやポップアップストアで原宿をジャック。夏には、「MIYASHITA PARK」、「ららぽーと」等の三井不動産の大型商業施設、および、丸井の商業施設「マルイ」「モディ」と全国での周年イベント大規模展開が決定
▼MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION
秋から全国でMrs. GREEN APPLEの展覧会を開催。デビュー10周年を振り返ることができる、楽曲制作やクリエイティブにまつわること、過去のコンサートの衣装や、さまざまなアイテムを展示していく予定
▼MGA MAGICAL 10 YEARS HEADLINER SHOW IN KOREA
2025年2月15日(土)、16日(日)に韓国での初単独公演「MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025」を「TIGER DOME(タイガードーム)」にて開催
▼MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM
初のドキュメンタリー映画の製作が決定
関連リンク
◆ベストアルバム『10』特設サイト
◆『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』 特設サイト
◆Mrs. GREEN APPLE 10YEARS 特設サイト
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルサイト
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルYouTubeチャンネル
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