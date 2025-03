Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を記念して3月24日より、<MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU>の開催が決定した。同企画のために撮り下ろされたキービジュアルも公開されている。<MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU>は、商業施設とのコラボレーションやPOP-UP STORE開催など原宿エリア一帯で様々な企画を実施するというもの。東急プラザ表参道『オモカド』、東急プラザ原宿『ハラカド』のエントランスジャック、竹下通りではミセスの楽曲がBGMとして流れるほか、ラッピングバスも走行する。

■<MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU>

開催期間:2025年3月24日(月)〜4月6日(日)

※UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUのみ4月13日(日)まで

開催場所:東急プラザ表参道『オモカド』、東急プラザ原宿『ハラカド』、UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUほか原宿エリア

▼開催内容

・東急プラザ表参道『オモカド』&東急プラザ原宿『ハラカド』エントランスジャック、コラボレーション

・ラッピングバスの走行 ※乗車することはできません

・POP-UP STORE

・竹下通りBGM

・デジタルスタンプラリー ※詳細は後日発表予定

・コラボメニュー ※詳細は後日発表予定

■『MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU POP-UP STORE』

▼UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU

期間:2025年3月24(月)〜2025年4月13日(日)

営業時間:11:00〜20:00 (最終入場19:30)

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-20-6 (JR山手線 原宿駅 竹下口 徒歩3分)

決済方法:現金・クレジットカード・電子マネー(VISA・Masters・American Express・Discover・Diners・JCB・交通IC・ID・QUICPay・PayPay・d払い・楽天ペイ・au PAY・メルペイ・WeChat Pay・Alipay+)

https://store-harajuku.universal-music.co.jp/



▼東急プラザ表参道『オモカド』5階 LOCUL内イベントスペース

期間:2025年3月24(月)〜2025年4月6日(日)

営業時間:11:00〜20:00 (最終入場19:30)

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4⁻30⁻3(千代田線・副都心線「明治神宮前」駅 出口5 徒歩1分)

決済方法:現金・クレジットカード・電子マネー (VISA・Masters・American Express・Discover・Diners・JCB・交通IC・ID・QUICPay・PayPay・d払い・楽天ペイ・au PAY・WeChat Pay・Alipay+)

https://www.tokyu-plaza.com/omokado/



※混雑緩和のため、事前予約制とさせていただきます。ご来店希望の方は、特設サイトより詳細をご覧ください。

また、<MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU>グッズは、オンライン先着販売、オンライン受注販売も予定



●購入個数制限

お一人様1会計につき各商品2点までご購入いただけます。

※下記商品は購入制限数が異なります。

・Tシャツなどサイズ展開がある商品はサイズ問わず2点まで

・MGA Special Photo Card Set “LANDMARK IN HARAJUKU”は17点まで

・LANDMARK IN HARAJUKU ガチャは11点まで

・販売状況によって購入制限個数は変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

(問)ユニバーサル ミュージック クリエイティブ カスタマーサービス・センター:https://inquiriesform.jp/umc-contact

■アニバーサリーベストアルバム『10』+ Blu-ray / DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』同時リリース

2025年7月8日(火)二作同時リリース

▼『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』

【初回生産限定盤(CD+Blu-ray+GOODS)】

UPCH-29493 20,000円(税抜)/ 22,000円(税込)

・CD『10』

・Blu-ray「Studio Session Live #4」

・Blu-ray「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」

・MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』グッズセット

※「MAGICAL CODE」配布対象

【初回生産限定盤(CD+DVD+GOODS)】

UPCH-29494 19,500円(税抜)/ 21,450円(税込)

・CD『10』

・Blu-ray「Studio Session Live #4」

・2DVD「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」

・MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』グッズセット

※「MAGICAL CODE」配布対象



●MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』グッズセット詳細

・『10』LPサイズフォトポスター (13枚)

・『10』ゲームシャツ (ワッペン10種付き)

・『10』CDディスプレイスタンド

・『10』スラップ式ラバーバンド

・『10』レンチキュラーフォトカード

・MGA Official Light Stick ミニチュア -MGA MAGICAL 10 YEARS ver.-

※『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』を確実に入手したい方は、2025年3月25日(火)までのご予約をお勧めいたします。



●チェーン別オリジナル特典

・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE:タンブラー+A3クリアポスター Type-A

・タワーレコード:カトラリーセット+A3クリアポスター Type-B

・HMV:コンパクトミラー+A3クリアポスター Type-C

・@Loppi:フレークシール(なりきり!からあげクン デザイン入り)付マルチケース+A3クリアポスター Type-C

・TSUTAYA:A3クリアカレンダー (2025年7月〜)+A3クリアポスター Type-D

・Amazon:アクリルコースター+A3クリアポスター Type-E

・楽天ブックス:スマホショルダー+A3クリアポスター Type-F ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け

・セブンネットショッピング:マフラータオル+A3クリアポスター Type-G

・Neowing/CDJAPAN:ステッカー+A3クリアポスター Type-H

・WonderGOO/新星堂:ステッカー+A3クリアポスター Type-I

・その他一般店:ステッカー+A3クリアポスター Type-J

※Neowing/CDJAPAN、WonderGOO/新星堂、その他一般店のステッカーは同一絵柄となります。

※正式な特典絵柄は追って発表いたします。

■MGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』

2025年7月8日(火)リリース

予約リンク:https://lnk.to/mga_10

【初回限定盤(CD+Blu-ray)】

UPCH-29495 4,000円(税抜) / 4,400円(税込)

※「MAGICAL CODE」配布対象

【初回限定盤(CD+DVD)】

UPCH-29496 3,700円(税抜) / 4,070円(税込)

※「MAGICAL CODE」配布対象

【通常盤(CD)】

UPCH-20693 3,000円(税抜) / 3,300円(税込)

※「MAGICAL CODE」対象

【MAGICAL PRICE盤(CD)】

UPCH-29497 1,800円(税抜)/ 1,980円(税込)

※初回生産限定

※歌詞ブックレット無し(歌詞閲覧用QRコード付き) / 2Pケース

※「MAGICAL CODE」対象外

▼CD収録内容

「ニュー・マイ・ノーマル」「ダンスホール」「Soranji」「ケセラセラ」「ライラック」「ダーリン」含む全19曲収録予定

●初回限定盤(Blu-ray, DVD)映像収録内容

<Studio Session Live #4>

「StaRt」「リスキーゲーム」「L.P」「VIP」「ゼンマイ」「道徳と皿」収録予定



●チェーン別オリジナル特典内容

・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE:タンブラー

・タワーレコード:カトラリーセット

・HMV:コンパクトミラー

・@Loppi:フレークシール(なりきり!からあげクン デザイン入り)付マルチケース

・TSUTAYA:A3クリアカレンダー (2025年7月〜)

・Amazon:アクリルコースター

・楽天ブックス:スマホショルダー ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け

・セブンネットショッピング:マフラータオル

・その他一般店:ステッカー

※正式な特典絵柄は追って発表いたします。

■Blu-ray / DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』

2025年7月8日(火)リリース

予約リンク:https://lnk.to/mga_Harmony

【通常盤(Blu-ray)】

UPXH-20146 6,000円(税抜)/ 6,600円(税込)

※「MAGICAL CODE」対象外

【通常盤(2DVD)】

UPBH-20335/6 5,500円(税抜)/ 6,050円(税込)

※「MAGICAL CODE」対象外

▼収録内容

<Opening>

Magic

Hug

ライラック

嘘じゃないよ

ANTENNA

光のうた

SoFt-dRink

ア・プリオリ

Dear

<Interlude>

クダリ

StaRt

ケセラセラ

They are

コロンブス

Part of me

norn

Soranji

familie

Feeling

●特典映像

Documentary -- Episode 8 Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”



●チェーン別オリジナル特典内容

・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE:A3クリアポスター Type-A

・タワーレコード:A3クリアポスター Type-B

・HMV / @Loppi:A3クリアポスター Type-C

・TSUTAYA:A3クリアポスター Type-D

・Amazon:A3クリアポスター Type-E

・楽天ブックス:A3クリアポスター Type-F

・セブンネットショッピング:A3クリアポスター Type-G

・Neowing/CDJAPAN:A3クリアポスター Type-H

・WonderGOO/新星堂:A3クリアポスター Type-I

・その他一般店:A3クリアポスター Type-J

※Type-AからType-Jの絵柄は「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」ライブ写真全10種類(公演日違い)となります。

※正式な特典絵柄は追って発表いたします。

■予約購入特典「MAGICAL CODE」に関して

下記対象店舗で期間中にMGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』をご予約のお客様に、予約購入特典の「MAGICAL CODE」をお渡しします。

[第一弾]『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜』

OFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」年会員+CD予約購入者限定 最速先行 (※年会員対象)

※MAGICAL PRICE盤は予約購入特典「MAGICAL CODE」配布対象外となります。

※「MAGICAL CODE」使用方法:https://lnk.to/mga_magicalcode

※「MAGICAL CODE」の使用方法、特典内容は今後複数ご用意し、順次ご案内する予定です。

※詳細はMrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE(https://mrsgreenapple.com/ )にて発表いたします。すべて発表されるまで、「MAGICAL CODE」を大切に保管してください。

◯店舗

配布期間:2月18日(火)18:00〜5月31日(土)

※店舗毎に「MAGICAL CODE」配布数に限りがございますので、お早めにご予約ください。

▼対象店舗

・HMV 全店

・TOWER RECORDS全店

・TSUTAYA RECORDS ※一部店舗除く

◯オンラインショップ

予約期間:2月18日(火)18:00〜

※予約終了日は各ショップによって異なります。詳しくは各ショップページにてご確認ください。

▼対象店舗

・UNIVERSAL MUSIC STORE

・MGA OFFICIAL STORE(日本国外在住者向け / for residents outside of Japan)

・Amazon.co.jp

・HMV&BOOKS online

・@Loppi(LAWSON店内Loppi端末)

・TOWER RECORDS ONLINE

・楽天ブックス

・セブンネットショッピング

・Neowing/CDJAPAN



※商品1点を前金にてご予約につき、「MAGICAL CODE」を1つ差し上げます。

※「MAGICAL CODE」の付与方法、時期は対象店によって異なります。

・店舗:ご予約時に「MAGICAL CODE」を記載した用紙を差し上げます。

・オンラインショップ:「MAGICAL CODE」の付与方法、時期は各ショップによって異なります。各オンラインショップの商品ページに記載されている内容をご確認ください。

■CDを気軽に楽しむためのオーディオデバイスも同時発売

▼MGA ポータブルCDプレーヤー (ショルダーバッグ付き)

PDZN-1254 7,500円(税抜) / 8,250円(税込)

主要仕様:CD再生/停止/早送り/後戻し

全曲リピート/プログラム再生(20曲)

音飛び防止機能(60秒)

誤作動防止ロックキー

電源:単三乾電池2本(別売)、DC4.5V外部電源(別売)

対応メディア:CD-R/RW

ヘッドホン出力:φ3.5mmステレオミニジャック

付属品:取扱説明書、イヤホン

サイズ:(幅)140 x (高さ)27 x(奥行)140mm

製品重量:約200g(電池含まず)

※本製品にイヤホンが付属しておりますが、音質はカジュアルなものになりますので予めご了承ください。 また、本製品はお手持ちのジャックがあるイヤホン/ヘッドホンでもご使用いただけます。

※本製品は、Bluetoothは非対応となります。

https://store.universal-music.co.jp/product/d2zn1189/



▼MGA ヘッドホン

PDZN-1255 4,500円(税抜) / 4,950円(税込)

ドライバー:40mm

周波数特性:20〜20000Hz

対応インピーダンス:32Ω

ヘッドホン感度:116dB

ヘッドホンプラグ:φ3.5mmステレオミニジャック

サイズ:160×145×60mm

重量:約60g

※本製品は、当時の商品ボディを再現した商品となります。

※音質はカジュアルなものになりますので予めご了承ください。

※本製品は、Bluetoothは非対応となります。

https://store.universal-music.co.jp/product/pdzn1255/



・予約受付:2月18日(火)〜3月10日(月)正午

・購入数制限:お一人様一回限り二点まで

・事前決済のみ:クレジットカード、コンビニ前払い

■<MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜>

7月26日(土) 神奈川・山下ふ頭特設会場

open15:30 / start18:00 / 終演予定21:00

7月27日(日) 神奈川・山下ふ頭特設会場

open15:30 / start18:00 / 終演予定21:00

※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。

▼販売席種:

・Ringo Jamシート:20,000円(税込) 特典グッズ付(ファンクラブ会員限定)+全来場者ノベルティ付

※Ringo Jamシートは「顔写真登録“あり”のチケット」での入場となり、事前に入場される皆さま(同行者含む)の顔写真登録が必要になります。

・指定席:14,800円(税込)全来場者ノベルティ付

・ファミリーシート(着席指定):14,800円(税込) 全来場者ノベルティ付

https://mrsgreenapple.com/feature/anniversary_live

■デビュー10周年企画

▼MGA MAGICAL 10 YEARS LOGO

10周年を記念して制作された新たなロゴを発表





▼MGA MAGICAL 10 YEARS CONCEPT PHOTO

10周年を記念して制作された新たなCONCEPT PHOTOを発表





▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BEST ALBUM

デビュー10周年を記念したベストアルバム『10』を2025年7月8日(火)にリリース



▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE

2025年7月26日(土)、27日(日)に神奈川県横浜市・山下ふ頭でミセス史上最大規模となる2日間10万⼈動員予定のライブを開催



▼MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK

全国の商業施設とコラボレーションが決定。春、東急不動産の「オモカド」、「ハラカド」や「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」などとのコラボカフェやポップアップストアで原宿をジャック。夏には、「MIYASHITA PARK」、「ららぽーと」等の三井不動産の大型商業施設、および、丸井の商業施設「マルイ」「モディ」と全国での周年イベント大規模展開が決定



▼MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION

秋から全国でMrs. GREEN APPLEの展覧会を開催。デビュー10周年を振り返ることができる、楽曲制作やクリエイティブにまつわること、過去のコンサートの衣装や、さまざまなアイテムを展示していく予定



▼MGA MAGICAL 10 YEARS HEADLINER SHOW IN KOREA

2025年2月15日(土)、16日(日)に韓国での初単独公演「MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025」を「TIGER DOME(タイガードーム)」にて開催



▼MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM

初のドキュメンタリー映画の製作が決定







◆<MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU> 特設サイト◆ベストアルバム『10』特設サイト◆『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』 特設サイト◆Mrs. GREEN APPLE 10YEARS 特設サイト◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルサイト◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルYouTubeチャンネル◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルX◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルInstagram◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルTikTok◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルFacebook◆Mrs. GREEN APPLE STORE オフィシャルONLINE SHOP◆大森元貴 オフィシャルInstagram◆若井滉斗 オフィシャルInstagram◆藤澤涼架 オフィシャルInstagram

<MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU>のオリジナルグッズを販売するPOP-UP STOREでは、カーディガンやロングスリーブTシャツ、パステルカラーのクルーネックプルオーバー、リンガーTシャツなど新しいアパレルウェアがラインナップされたほか、マグカップやプレートなどテーブルウェアも充実。キービジュアルのカラーを基調とした春らしいイメージの店内には、撮りおろし写真を使用したディスプレイや、アパレルのサンプルスタイリングの提案も。また、アニバーサリーベストアルバム『10』と同時発売される“MGA ヘッドホン”と“MGA ポータブルCDプレーヤー(ショルダーバッグ付き)”のサンプルもいち早く展示されるとのこと。さらには、デジタルスタンプラリーや、各ショップが今回のコラボレーションにあわせて考案したフード、ドリンクも登場する予定だ。なお、<MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK>はこの夏、『MIYASHITA PARK』『ららぽーと』等の三井不動産の大型商業施設および、丸井の商業施設『マルイ』『モディ』での全国展開も予定している。