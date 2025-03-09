Ï¢¾¡¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡ÖÇîÂ¿¤Î¥á¥Ã¥·¡×µ»¤¢¤êº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¡Ö·è¤á¤½¤¦¤Ê´¶³Ð¤¢¤Ã¤¿¡×¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤â¹¥ÁêÀ
¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1Âè5Àá¡¡µþÅÔ0¡½1Ê¡²¬¡Ê9Æü¡¢¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥àbyKYOCERA¡Ë
¡¡´üÂÔ¤òÇØÉé¤¦¡ÖÇîÂ¿¤Î¥á¥Ã¥·¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë·è¤á¤¿¡£0¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾20Ê¬¡¢Ê¡²¬¤Îº°ÌîÏÂÌé¤¬°ìÅÙ¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢º¸Â¤Ç¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤Î¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤Ë·è¤á¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤âÆÀÅÀ¤·¤¿¹¥ÁêÀ¤Î¥¢¥¦¥§¡¼µþÅÔÀï¤Çº£µ¨½éÆÀÅÀ¡£¡ÖÁ°È¾¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢·è¤á¤½¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Á¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È³«Ëë3Ï¢ÇÔ¸å¤Î2Ï¢¾¡¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥Á¡¼¥à2°Ì¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î6ÆÀÅÀ¡£º£µ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î´é¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢³«Ëë¤«¤é4»î¹ç¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤»¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¾Ç¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É0¤«¤é1¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÊÑ¡£Áá¤¯·è¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£Áê¼êÁª¼ê¤ÎÆ°¤¤ò¸«È´¤Î¢¤ò¤«¤¯·Á¤Ç¤Îµ»¤¢¤ê¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¡Ö¾¯¤·µ¤»ý¤Á¤â³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¿Ø¤â2ÀïÏ¢Â³¤ÎÌµ¼ºÅÀ¡£¿·À¸¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë