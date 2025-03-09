´ä¼ê¡¦ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Î»³²Ð»ö¡¢È¯À¸12ÆüÌÜ¤ÇÄÃ°µ¤òÀë¸À¡¡ÈòÆñ»Ø¼¨¤â¤¢¤¹10ÆüÀµ¸á¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ù¤Æ²ò½ü¤¹¤ëÊý¿Ë
´ä¼ê¸©ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ô¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å5»þ¡¢±ä¾Æ¤Î³ÈÂç¤¹¤ë´í¸±À¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÄÃ°µ¤òÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÉô·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëÈòÆñ»Ø¼¨¤â¡¢¤¢¤¹Àµ¸á¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ù¤Æ²ò½ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¡¡Þ¼¾åÀ¶ »ÔÄ¹
¡Ö±ä¾Æ³ÈÂç¤Î´í¸±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ËÜÆü¡¢¤³¤³¤ËÄÃ°µ¤òÀë¸À¤·¤Þ¤¹¡×
ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤ÏÀè¤Û¤É¸á¸å5»þ¤«¤é¹Ô¤Ã¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢ËÉºÒ¥Ø¥ê¤Ë¤è¤ë¾å¶õ¤«¤é¤ÎÄå»¡¤Î·ë²Ì¡¢º£¸å¡¢±ä¾Æ³ÈÂç¤Î´í¸±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ²ÐºÒ¤ÎÄÃ°µ¤òÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤Ï¤ª¤È¤È¤¤¤«¤é¤¤ç¤¦¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÈòÆñ»Ø¼¨¤Î²ò½ü¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë»°Î¦Ä®°½Î¤¤Ê¤É2400¿Í¤¢¤Þ¤ê¤Ø¤ÎÈòÆñ»Ø¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤¢¤¹Àµ¸á¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ù¤Æ²ò½ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¤ÏÀè·î26Æü¤ËÈ¯À¸¤·¡¢¤ª¤è¤½2900¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤ò¾Æ¼º¤·¤Æ¡¢Ê¿À®°Ê¹ß¤Ë¹ñÆâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÎÓÌî²ÐºÒ¤Ç¤ÏºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç¤¹¡£
²ÐºÒ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë90Âå¤ÎÃËÀ1¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢½»Âð¤Ê¤É¤Î·úÊªÈï³²¤Ï¤¤ç¤¦Àµ¸á¸½ºß¡¢210Åï¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢ÄÃ²Ð¤Ë¸þ¤±¤¿¾Ã²Ð³èÆ°¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÃÖ¾²¹©»ö,
Ë¬Ìä²ð¸î,
²ð¸î,
³¤,
Åìµþ,
°ËÅì»Ô,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ÂçÁ¥,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹