¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¸µ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Ö¶â¡×ÅÚÀº»Íå¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ï¥ó¥Ô»äÉþ¡¡¡Ö¾Ð´é¤â½Õ¤Ý¤¤¡×¥á¥í¥á¥í¤Ë
¸µ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Áª¼ê¤Ç¡¢2016Ç¯¥ê¥ª¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÅÚÀº»Íå¡Ê¤É¤·¤ç¤¦¡¦¤µ¤é¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯3·î2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½Õ¤é¤·¤¤¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¶á±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö½Õ¤Ã¤Ý¤¯¡×
ÅÚÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö½Õ¤Ã¤Ý¤¯¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¤Èºù¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡¢½Õ¥³¡¼¥Ç»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ë¥Ã¥È¥«¡¼¥Ç¤òÃåÍÑ¤·¡¢¾Ð´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¾Ð´é¤â½Õ¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥É¥·¥ç¡¼¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅÚÀ¤µ¤ó¤Ï23Ç¯3·î¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢ÊóÆ»¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¸½ºß¤Ï½Ð¿ÈÃÏ¤Î»°½Å¸©¡¦¾¾ºå»ÔÌò½ê¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¡£