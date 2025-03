【第54話】 3月9日 無料公開

講談社は3月9日、武田スーパー氏によるマンガ「だれでも抱けるキミが好き」第54話「1人でなんとかしますから」の無料公開をヤンマガWebで開始した。

第54話では、テストで保健以外の全教科0点を取り留年の危機を迎えたゴトーに、入学以来全教科100点で学年トップの会長が手を差し伸べる。

【無料公開中(一部)】

第54話「1人でなんとかしますから」のページ

第53話「補修がんばれ」のページ

第56話「おせーよ」のページ

【あらすじ】

童貞高校生のゴトウが好きになったのはセックス大好きなギャル・アガワさん。ある日の放課後、彼女が同級生とセックスしているところを見てしまって──。

第1話「だれでも抱けるキミ」のページ

