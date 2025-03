¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¡¢NHKÁí¹ç¤Ë¤Æ¥´ー¥ë¥Ç¥óÆÃÈÖÊüÁ÷·èÄê¡ªÊüÁ÷100Ç¯¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤ÎÃæ¤«¤éµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■サザンの最新ライブに加えて桑田佳祐が思い出の番組を見ながらテレビを語るトークも

サザンオールスターズの特別番組『サザンオールスターズ スペシャル~テレビからの贈り物~』が、NHK総合にて3月21日に放送されることが発表された。

10年ぶり16作目のオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』を3月19日にリリースするサザンオールスターズ。同アルバム収録の「神様からの贈り物」は、NHKの放送100年関連番組テーマソングとして起用されており、1925年にラジオ放送から始まった日本放送史の記念すべき節目に、NHKでは“放送100年プロジェクト”と題して番組の編成を展開している。

そんな日本の放送史が満100年を迎える前日に放送されるこの番組では、「神様からの贈り物」をはじめとする最新アルバム収録の全6曲を、NHK101stでの撮り下ろし最新ライブ・パフォーマンスをテレビ初披露。

さらに昭和・平成・令和と3つの時代をテレビと共に駆け抜け、テレビ出演のみならず幼少の頃からラジオ、テレビに親しんできた桑田佳祐が、思い出の番組を見ながら放送からどんな影響を受けてきたのかを、放送100年のアーカイブの中から貴重な映像とともに振り返りながら語るトークパートも予定されている。

放送から桑田佳祐がどんな贈り物を受け取り、それがサザンオールスターズのこれまでの音楽、そして10年ぶりのオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』にどう表現されているのか? 日本の音楽シーンをリードしてきたサザンオールスターズの本質を、放送との関わりからひもとく必見の特別番組をチェックしておきたい。

番組情報

NHK総合『サザンオールスターズ スペシャル~テレビからの贈り物~』

03/21(金)19:30~20:42

出演:サザンオールスターズ

聞き手:桑子真帆アナウンサー

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

NHK MUSIC 公式サイト

https://www.nhk.jp/g/music/blog/4ts38z0rmvx/

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp/