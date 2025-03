ロックバンド・サザンオールスターズのオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』のリリースが迫るなか、21日午後7時30分からNHK総合にてゴールデン特番『サザンオールスターズ スペシャル〜テレビからの贈り物〜』が放送されることが決定した。19日に10年ぶりとなるオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』をリリースするサザンオールスターズ。2023年のデビュー45周年イヤーでの新曲発表以来、止まることなく新曲リリース、ライブやイベント出演などアクティブに活動を行い、日本中を賑わせてきた。新作は、それと並行して21ヶ月におよぶ膨大なレコーディング期間を経て生み出された16作目のオリジナルアルバムということはもちろん、収録されている楽曲がラジオやテレビCMなどで流れるたびに作品性の高さが話題を呼び、アルバム発売前から大きな注目を集めている。カルチャー雑誌『BRUTUS』での特集号は各店舗やECサイトで完売が続出し、14日発売の音楽専門誌『レコード・コレクターズ』で初となる大特集が組まれることも発表されている。

22日に日本の放送史は満100年を迎えるが、1925年にラジオ放送から始まった日本放送史の記念すべき節目に、NHKでは“放送100年プロジェクト”と題して番組の編成を展開。そのプロジェクトの関連番組を盛り上げるテーマソングとしてサザンオールスターズの最新アルバムに収録される「神様からの贈り物」(放送100年関連番組テーマソング)が起用され、NHKではスペシャルムービーが連日放送されている。今回発表された特別番組では、昭和・平成・令和と3つの時代を駆け抜け、10年ぶりのオリジナルアルバムを発表するサザンオールスターズの、NHK101stでの撮り下ろし最新ライブパフォーマンス(6曲)が放送される。「神様からの贈り物」のパフォーマンスもテレビ初披露となる。さらに、テレビに出演し続けていることはもちろん、幼少の頃からラジオ、テレビに親しんできた桑田佳祐が、思い出の番組を観ながら放送からどんな影響を受けてきたのかを、桑子真帆アナウンサーとともに語るトークパートも予定されている。放送100年のアーカイブのなかから貴重な映像とともに振り返る。桑田がどんな贈り物を受け取り、それがサザンオールスターズのこれまでの音楽、そして『THANK YOU SO MUCH』にどう表現されているのか。日本の音楽シーンをリードしてきたサザンオールスターズの本質を、放送との関わりからひもとく、必見の特別番組となる。