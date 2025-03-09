ÃÝÅÄÎï±û º£µ¨ÆüËÜ¿ÍÊÆ¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¡ª»²Àï5ÀïÌÜ¤Ç¥Ä¥¢¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼½éV¡¢°µ´¬¤Î8¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Î¡¼¥Ü¥®¡¼¡ÚÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û
¢£¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ù¥¤LPGA ºÇ½ªÆü¡Ê9Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥ì¥¤¥¯¡¦¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ù¥¤GC¡¢6712¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
º£µ¨¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÃÝÅÄÎï±û¡Ê21¡¢¥ä¥Þ¥¨¥°¥ë¡¼¥×£È£Ä¡Ë¤¬6Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡¢¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ù¥¤LPGA¤ÇºÇ½ªÆü¡¢8¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢¥Î¡¼¥Ü¥®¡¼¡¢¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¥¿¥¤¤Î¡Ö64¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢°µ´¬¤Î¥´¥ë¥Õ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£º£µ¨ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê½é¤Î¥¢¥á¥ê¥«½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÝÅÄ¤Ïºòµ¨¤ÎÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿TOTO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯°ÊÍè¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥Ä¥¢¡¼2¾¡ÌÜ¡¢¥Ä¥¢¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤ÎÍ¥¾¡¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÆü¡¢2°Ì¤È2ÂÇº¹¤ÎÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÃÝÅÄ¤Ï1ÈÖ¡¢¥Ñ¡¼4¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥Ô¥ó±ü¤ÎÌó3m¤ËÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÄÀ¤á¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¥Ñ¥Ã¥È¤¬¹¥Ä´¤ÎÃÝÅÄ¤Ï3ÈÖ¤Î¥Ñ¡¼5¤ÇÌó3m¡¢4ÈÖ¤Î¥Ñ¡¼3¤Ç¤ÏÌó2m¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¡¢Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤¤¡¢¥¹¥³¥¢¤ò12¥¢¥ó¥À¡¼¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÆü¤âÁ°È¾¤Ï3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢¥Î¡¼¥Ü¥®¡¼¡¢4Æü´Ö¤ÇÁ°È¾9¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¥Ü¥®¡¼¤Ï¤Ê¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥´¥ë¥Õ¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥¤¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
10ÈÖ¡¦437¥ä¡¼¥É¤Î¥Ñ¡¼4¤Ç¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÌó2.5m¤ËÉÕ¤±¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Ã¤Æ¤³¤ÎÆü¡¢4¤Ä¤á¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ç¥È¡¼¥¿¥ë13¥¢¥ó¥À¡¼¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£12ÈÖ¡¦138¥ä¡¼¥É¤Î¥Ñ¡¼3¡¢¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¤ò³°¤·¤¿¤¬¡¢¥«¥é¡¼¤«¤é¹¥Ä´¤Ê¥Ñ¥Ã¥È¤Ç³Î¼Â¤Ë´ó¤»¤Æ¥Ñ¡¼¤ò¥¡¼¥×¡£¤·¤«¤·¡¢13ÈÖ¤Ç¤ÏÌó1.5m¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¡¢¥È¡¼¥¿¥ë14¥¢¥ó¥À¡¼¤ÈÃÝÅÄ¤òÄÉ¤¦¥¢¥á¥ê¥«¥Ä¥¢¡¼10¾¡¤Î¥ß¥ó¥¸¡¼¡¦¥ê¡¼¡Ê28¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤ÎÄÉ·â¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
14ÈÖ¤Î¥Ñ¡¼5¤Ç¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¤òÂç¤¤¯¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿¤¬¡¢ÊÖ¤·¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¸«»ö¤Ê¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¡¢¤³¤³¤Ç¤â¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¤Ø¡¢2°Ì¤Î¥ê¡¼¤È5ÂÇº¹¤Ç·Þ¤¨¤¿»Ä¤ê3¥Û¡¼¥ë¡£
16ÈÖ¡¦107¥ä¡¼¥É¤Î¥Ñ¡¼3¡¢´°àú¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¤Î·¹¼Ð¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥Ô¥ó¤½¤ÐÌó2£í¤Ë´ó¤»¤ë¤È¸åÈ¾4¤Ä¤á¡¢¤³¤ÎÆü7¤Ä¤á¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
É½¾ð¤ò´Ë¤á¤º¤Ë18ÈÖ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë¸þ¤¦¤È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤«¤éÂç´¿À¼¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤Æ°§»¢¤·¤¿¡£¥°¥ê¡¼¥ó²£¤Ç¤ÏÈª²¬¡¢»³²¼¡¢¾¡¡¢ÇÏ¾ì¤é¤¬´¿´î¤Î½Ö´Ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤â¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÇºÇ½ªÆü¤Ï°µ´¬¤Î8¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢¥Î¡¼¥Ü¥®¡¼¡¢¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¥¿¥¤¤Î¡Ö64¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢º£µ¨ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê½é¤Î¥¢¥á¥ê¥«½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¡¢ÃÝÅÄ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥Ä¥¢¡¼5ÀïÌÜ¤Ë¤·¤Æ¥Ä¥¢¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼½é¾¡Íø¡¢ºòµ¨¤ÎTOTO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯°ÊÍè¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥Ä¥¢¡¼2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¥°¥ê¡¼¥óÏÆ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿Èª²¬¤È¾¡¤¬¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤òÃÝÅÄ¤Ë¤«¤±¤Æ½ËÊ¡¡¢Ì¤À®Ç¯¤ÎÇÏ¾ì¤Ï¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£ÃÝÅÄ¤Ï¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¾Ð´é¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¸Å¹¾ºÌ²Â¡Ê24¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤ÏºÇ½ªÆü¡¢6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î¥È¡¼¥¿¥ë10¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç3°Ì¡¢Àè½µ¤ÎHSBC½÷»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¤Î2°Ì¤ËÂ³¤2½µÏ¢Â³¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¥È¡¼¥¿¥ë6¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÀ¾¶¿¿¿±û¡Ê23¡¢ÅçÄÅÀ½ºî½ê¡Ë¤¬5°Ì¥¿¥¤¡£Èª²¬Æà¼Ó¡Ê26¡¢¥¢¥Ó¡¼¥à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡¢»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê23¡¢²Ö²¦¡Ë¤¬8°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê5¿Í¤¬¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
ÃÝÅÄ¤È¤È¤â¤Ë¥Ä¥¢¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇÏ¾ìºé´õ¡Ê19¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤ÏºÇ½ªÆü¡¢14ÈÖ¤«¤é5Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë3¥¢¥ó¥À¡¼¤Î17°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ù¥¤LPGA ·ë²Ì¡Û
Í¥¾¡¡§ÃÝÅÄÎï±û¡¡-17
2°Ì¡§¥ß¥ó¥¸¡¼¡¦¥ê¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë-11
3°Ì¡§¸Å¹¾ºÌ²Â¡¡-10
4°Ì¡§¥¥ã¥·¡¼¡¦¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë-7
5°Ì¡§À¾¶¿¿¿±û -6
¡¡¡¡ ¥µ¥é¡¦¥·¥å¥á¥ë¥¼¥ë¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë
¡¡¡¡ ¥ê¡¼ ¥·¥å¡¼¥¤¥ó¡ÊÃæ¹ñ¡Ë
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
8°Ì¡§Èª²¬Æà¼Ó¡¡-5
¡¡¡¡ »³²¼ÈþÌ´Í¡¡
12°Ì¡§¾¡¤ß¤Ê¤ß¡¡-4
17°Ì¡§ÇÏ¾ìºé´õ¡¡-3
25°Ì¡§µÈÅÄÍ¥Íø¡¡-1