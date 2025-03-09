´î¤Ó¤Î½ÕÅþÍè¡ª¶âÂôÂç³Ø°ìÈÌÆþ»î¤Ç¹ç³ÊÈ¯É½
¶âÂôÂç³Ø¤Ç£¹Æü¡¢°ìÈÌÆþ»î¤Î¹ç³ÊÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢1688¿Í¤¬´î¤Ó¤Î½Õ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂô»Ô³Ñ´ÖÄ®¤Î¶âÂôÂç³Ø³Ñ´Ö¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å3»þ¡¢¹ç³Ê¼Ô¤Î¼õ¸³ÈÖ¹æ¤¬Å½¤ê¤À¤µ¤ì¡¢·Ç¼¨ÈÄ¤Ç¹ç³Ê¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¼õ¸³À¸¤äÊÝ¸î¼Ô¤¿¤Á¤¬´¿À¼¤ò¾å¤²¤¿¤êÊú¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¸³À¸¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£È¯É½Á°¥É¥¥É¥¤·¤¹¤®¤ÆÅÇ¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡£°ÂÅÈ¤Ç¤¹¡£¡×
¡ÖÂç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é´Ú¹ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¶âÂôÂç³Ø¤Î°ìÈÌÆþ»î¤Ç¤Ï¡¢4³Ø°è20³ØÎà¤Ç3185¿Í¤¬»î¸³¤ËÎ×¤ß¡¢1688¿Í¤¬¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¤â¼õ¸³ÇÜÎ¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿°åÌôÊÝ·ò³Ø°è¡¦Ìô³ØÎà¤Î3¡¦2ÇÜ¤ò»Ï¤á¡¢Á´³Ø°è¤Ç¤Î¼õ¸³ÇÜÎ¨¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï2¡¦1ÇÜ¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸©Æâ¤Î¹ç³Ê¼Ô¤Ï364¿Í¤Ç¡¢¹ç³Ê¼ÔÁ´ÂÎ¤Î21¡¦6%¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶âÂôÂç³Ø¤ÎÆþ³Ø¼°¤Ï£´·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¸å,
³¤,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ºßÂð°åÎÅ,
³ùÁÒ,
Ë¡Í×,
°ËÅì»Ô,
¥Û¥Æ¥ë,
¿ÀÆàÀî,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó