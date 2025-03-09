¸µ¥Æ¥ìÄ«¡¦ÉÙÀîÍªÂÀ»á¡¡¡Ö½éÅê¹Æ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×°¦¼Ö¤Î¥Ð¥¤¥¯¤È2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤Î½êÂ°¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÉÙÀîÍªÂÀ»á¡Ê48¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼ñÌ£¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¼Ö¡Ë¤Î±¿Å¾¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¡¡Ê¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤¬¡¡¼Â¤Ï¡Ê¥Ð¥¤¥¯¡Ë¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ê¥Ð¥¤¥¯¡Ë»Ñ¤ò½éÅê¹Æ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¹õ¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡¢Çò¤Î¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Î¼«¿È¤È¥Ð¥¤¥¯¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¥Ö¥ë250¡×¤È¥Û¥ó¥À¤Î¥Ð¥¤¥¯¤¬°¦¼Ö¤Ç¤¢¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÉÙÀî»á¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÉÙÀî¤µ¤ó¡¢¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£