¡ÚÀî¸ý¥ª¡¼¥È¡¡G1³«ÀßµÇ°¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Û¿¹³î¹Ô¤Ï7Ãå¡¡ÉÔÍø¤¢¤Ã¤¿¤¬¸À¤¤Ìõ¤»¤º¡Ö¥¿¥¤¥ä¤¬ÂÌÌÜ¡×
¡¡Àî¸ý¥ª¡¼¥È¤ÎG1¡Ö³«Àß73¼þÇ¯µÇ°¥°¥é¥ó¥×¥ê¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï9Æü¡¢ºÇ½ªÆü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡11R¥°¥é¥ó¥×¥êÆÃÊÌÁªÈ´Àï¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿¹³î¹Ô¡Ê51¡áÀî¸ý¡Ë¤Ï1¼þ4³Ñ¤Ç¡¢Á°¤Ë¤¤¤¿Áª¼ê¤¬¤Ï¤¸¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¸åÂà¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤ò¤è¤±¤ë¤¿¤á¡¢³°¤ËËÄ¤ì¤Æ¥³¡¼¥¹¥í¥¹¡£¤½¤Î¸å¤âº¹¤òµÍ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º7Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡ÉÔÍø¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤º¡Ö¥¿¥¤¥ä¤¬ÂÌÌÜ¡£³ê¤ë¤«¤éÂØ¤¨¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿³ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¿¹¡£¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²¿¤À¤í¤¦¡¢¾è¤ê¤Å¤é¤¤¤Ê¡£³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÇÔ°ø¤ò·üÌ¿¤ËÃµ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¤Ï19Æü¤«¤é¤ÎÆÃÊÌG1¥×¥ì¥ß¥¢¥àC¡ÊÉÍ¾¾¡Ë¡£¿¹¤Î¾Ð´é¤¬¸«¤¿¤¤¡£