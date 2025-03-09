◆米国女子プロゴルフツアー ブルーベイＬＰＧＡ 最終日（９日、中国・ジャンレイク・ブルーベイＧＣ＝６７１２ヤード、パー７２）

最終ラウンドが行われ、単独首位から出た竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）が８バーディー、ボギーなしの６４で回り、通算１７アンダーで米ツアー通算２勝目を挙げた。ツアーメンバーとして参戦５戦目の優勝は、日本勢で史上最速記録となった。

２位に２打差の首位でスタートした竹田は出だしの１番で約２メートルのバーディーパットを決め、３、４番で連続バーディー。後半も１１、１３、１４、１６、１８番と順調にスコアを伸ばし、ボギーなしで首位を独走。２位のミンジ・リー（オーストラリア）に６打差をつける圧勝だった。

日本で開催された昨年１１月のＴＯＴＯジャパンクラシック以来の米ツアー２勝目。２２年のスコットランド女子オープンを制した古江彩佳（富士通）以来となる米ツアーメンバー１年目の優勝を飾った。

熊本県出身、２１歳の竹田は昨年４月にＫＫＴ杯バンテリンレディスでツアー初優勝。日本女子オープンなど国内メジャー２冠を含む７勝に加え、米ツアーのＴＯＴＯジャパンクラシック優勝で２年間の米ツアー出場資格を得た。年間女王に輝き、史上最高額の賞金２億６５７３万円を獲得。今季米ツアーに本格参戦し、５戦目で頂点に立った。