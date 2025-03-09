今週の【重要イベント】景気動向指数、米消費者物価、メジャーSQ (3月10日～16日)
――――――――――――――――――― 3月10日 (月) ――
◆国内経済
・1月毎月勤労統計 (8:30)
・1月国際収支 (8:50)
・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
★1月景気動向指数 (14:00)
・2月景気ウォッチャー調査 (15:00)
・5年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ1月鉱工業生産 (16:00)
・ドイツ1月貿易収支 (16:00)
・ユーロ圏財務相会合 (～11日)
・エネルギー国際会議｢CERAWeek｣ (ヒューストン、～14日)
【海外決算】
[米]オラクル
◆新規上場、市場変更 など
〇Ｉ－ＰＥＸ <6640> [東証Ｐ]：上場廃止
〇ボードルア <4413> ：東証Ｇ→東証Ｐ
――――――――――――――――――― 3月11日 (火) ――
◆国内経済
・1月全世帯家計調査 (8:30)
・10-12月期GDP[改定値] (8:50)
・2月マネーストックM2 (8:50)
・2月工作機械受注 (15:00)
・東日本大震災から14年
◆国際経済ｅｔｃ
・米国1月JOLTS求人件数 (23:00)
・米国3年国債入札
・EU経済・財務相理事会（ECOFIN）
【海外決算】
[欧]フォルクスワーゲン
◆新規上場、市場変更 など
〇大和重 <5610> [東証Ｓ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 3月12日 (水) ――
◆国内経済
★1-3月期法人企業景気予測調査 (8:50)
・2月国内企業物価 (8:50)
・春闘集中回答日
・20年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
★米国2月消費者物価指数 (21:30)
・米国週間石油在庫統計 (23:30)
・米国2月月次財政収支 (13日3:00)
・G7外相会議（カナダ、～14日）
・カナダ中銀が政策金利を発表
・ポーランド中銀が政策金利を発表
・米国10年国債入札
【海外決算】
[米]アドビ 、レナー /[欧]インディテックス
――――――――――――――――――― 3月13日 (木) ――
◆国内経済
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・2月投信概況 (15:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・ユーロ圏1月鉱工業生産指数 (19:00)
★米国2月生産者物価指数 (21:30)
・米国新規失業保険申請件数 (21:30)
・米国30年国債入札
【海外決算】
[米]ダラージェネラル 、ドキュサイン
――――――――――――――――――― 3月14日 (金) ――
◆国内経済
★メジャーSQ
・春闘の第1回回答の集計結果公表
◆国際経済ｅｔｃ
・インド市場休場
・英国1月GDP (16:00)
・ドイツ2月消費者物価指数[確報値] (16:00)
・米国3月ミシガン大学消費者信頼感指数 (23:00)
◆新規上場、市場変更 など
〇東北新社 <2329> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)
〇ＰバンＣＯＭ <3559> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)
――――――――――――――――――― 3月15日 (土) ――
特になし
――――――――――――――――――― 3月16日 (日) ――
◆国内経済ｅｔｃ
・千葉県知事選挙投開票
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
株探ニュース