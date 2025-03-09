今週の【重要イベント】景気動向指数、米消費者物価、メジャーSQ (3月10日～16日) 今週の【重要イベント】景気動向指数、米消費者物価、メジャーSQ (3月10日～16日)



――――――――――――――――――― 3月10日 (月) ――

◆国内経済

・1月毎月勤労統計 (8:30)

・1月国際収支 (8:50)

・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

★1月景気動向指数 (14:00)

・2月景気ウォッチャー調査 (15:00)

・5年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ1月鉱工業生産 (16:00)

・ドイツ1月貿易収支 (16:00)

・ユーロ圏財務相会合 (～11日)

・エネルギー国際会議｢CERAWeek｣ (ヒューストン、～14日)

【海外決算】

[米]オラクル

◆新規上場、市場変更 など

〇Ｉ－ＰＥＸ <6640> [東証Ｐ]：上場廃止

〇ボードルア <4413> ：東証Ｇ→東証Ｐ



――――――――――――――――――― 3月11日 (火) ――

◆国内経済

・1月全世帯家計調査 (8:30)

・10-12月期GDP[改定値] (8:50)

・2月マネーストックM2 (8:50)

・2月工作機械受注 (15:00)

・東日本大震災から14年

◆国際経済ｅｔｃ

・米国1月JOLTS求人件数 (23:00)

・米国3年国債入札

・EU経済・財務相理事会（ECOFIN）

【海外決算】

[欧]フォルクスワーゲン

◆新規上場、市場変更 など

〇大和重 <5610> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 3月12日 (水) ――

◆国内経済

★1-3月期法人企業景気予測調査 (8:50)

・2月国内企業物価 (8:50)

・春闘集中回答日

・20年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

★米国2月消費者物価指数 (21:30)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

・米国2月月次財政収支 (13日3:00)

・G7外相会議（カナダ、～14日）

・カナダ中銀が政策金利を発表

・ポーランド中銀が政策金利を発表

・米国10年国債入札

【海外決算】

[米]アドビ 、レナー /[欧]インディテックス



――――――――――――――――――― 3月13日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・2月投信概況 (15:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏1月鉱工業生産指数 (19:00)

★米国2月生産者物価指数 (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国30年国債入札

【海外決算】

[米]ダラージェネラル 、ドキュサイン



――――――――――――――――――― 3月14日 (金) ――

◆国内経済

★メジャーSQ

・春闘の第1回回答の集計結果公表

◆国際経済ｅｔｃ

・インド市場休場

・英国1月GDP (16:00)

・ドイツ2月消費者物価指数[確報値] (16:00)

・米国3月ミシガン大学消費者信頼感指数 (23:00)

◆新規上場、市場変更 など

〇東北新社 <2329> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)

〇ＰバンＣＯＭ <3559> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)



――――――――――――――――――― 3月15日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 3月16日 (日) ――

◆国内経済ｅｔｃ

・千葉県知事選挙投開票



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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