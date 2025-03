俳優の真矢ミキさんが自身のインスタグラムを更新。

海外留学先での一コマを綴りました。



【写真を見る】【真矢ミキ】 「私やらかしましたよ」 料理が黒焦げに 「私は学んだ」「グリル時間は日本の約半分、そしてオーブンは下段を使用すべし」



真矢ミキさんは「私やらかしましたよ」と、投稿。

続けて「クラスメイトが来週帰国してしまうので私のアパートで食事会をと提案してみた」「当日皆んなで作ろうと約束したけど、一品くらいはまず皆んなで作る前に料理をおだしたいなとオーブンで予行練習」と、綴りました。





そして「オーブン料理は比較的家でよく作っているので後はオーブンの使用法を把握するのみ…」「温度も時間も設定よし」「パプリカだってこんな大きな拳で応援してくれているではないですか と微笑ましく鼻歌まじりで昨夜から漬け込んでいたお肉を野菜の間におき私のやるべき事は殆ど終了、後は40分待つのみとなった」「そして30分経った」「ら、ら!」「何やら焦げ臭い」と、綴りました。





真矢ミキさんは「Oh no! This is terrible!」「電圧が異常に高いんだこちら!」と、黒焦げになった料理の写真をアップ。



続けて「……無惨な状況をしばらく見つめながら 下の方は焦げていないから、とりあえず剥ぎ落として」「何だってケチャップ添えたら美味しいもんね と呟きながら これが変わり果てた今日の私のご馳走ねと」と、記しました。

そして「私は学んだ」「グリル時間は日本の約半分、そしてオーブンは下段を使用すべし」と、綴りました。



真矢ミキさんは「浮かれてオーブンに食材を入れた数十分前がもどかしく懐かしいけど 何よりこの出来事当日でなくて良かったとほっと胸を撫でおろしております」「いただきます」と、投稿。

続けて「ドライヤーや携帯の変圧器は持参しているのだけど、オーブンも」「そっか そうだよね 全体的に高いのだから、、珍留学まだまだ続いています」と、記しています。





この投稿にファンからは「予行演習で何より。いつでもどこでも、学びは身近なところにも転がっている」・「失敗があるから成長できる! 成長し続けてるミキさん、ステキです」・「例え焦げても、ミキさんのそのHospitalityの気持ちが嬉しいと思います❤」などの反響が寄せられています。





今年2月、真矢ミキさんは「数ヶ月海外留学に行ってきます」「情報が目まぐるしく飛び交う毎日から飛び出して、殆ど何言ってんだかわからない地に少し身をおいて、ゆっくりとした時間を過ごし私は何を思うのか体験して来たいと思います」と、公表していました。







【担当:芸能情報ステーション】