札幌vs千葉 試合記録
【J2第4節】(プレド)
札幌 1-3(前半1-2)千葉
<得点者>
[札]スパチョーク(38分)
[千]田中和樹(11分)、椿直起(32分)、呉屋大翔(90分+2)
<警告>
[札]アマドゥ・バカヨコ(28分)、馬場晴也(45分+2)、中村桐耶(45分+4)
[千]品田愛斗(89分)
主審:エリオット・ベル
├9季ぶりJ2戦う札幌、ホーム開幕戦黒星で開幕4連敗…4戦連続複数得点の千葉はクラブ史上初の開幕4連勝で首位浮上!!
└千葉FW呉屋大翔がゴール歓喜も、直後に“50秒間行方不明”でスタジアム騒然…6年ぶり3度目の事例、いずれも3月9日前後発生
札幌 1-3(前半1-2)千葉
<得点者>
[札]スパチョーク(38分)
[千]田中和樹(11分)、椿直起(32分)、呉屋大翔(90分+2)
<警告>
[札]アマドゥ・バカヨコ(28分)、馬場晴也(45分+2)、中村桐耶(45分+4)
[千]品田愛斗(89分)
主審:エリオット・ベル
├9季ぶりJ2戦う札幌、ホーム開幕戦黒星で開幕4連敗…4戦連続複数得点の千葉はクラブ史上初の開幕4連勝で首位浮上!!
└千葉FW呉屋大翔がゴール歓喜も、直後に“50秒間行方不明”でスタジアム騒然…6年ぶり3度目の事例、いずれも3月9日前後発生